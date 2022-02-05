/677508/بسمة-وهبة-عن-الطفل-ريان-صنع-ما-عجز-عنه-العالم-بتوحد-شعوبه

أبدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ذهولها بتوحد شعوب العالم العربي للدعاء للطفل المغربي ريان، وهذا ما كنا نعجز عن فعله.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية بسمة وهبة على ماسأة الطفل ريان.

بسمة وهبة ترجع فضل توحد شعوب العالم العربي للطفل ريان

وكتبت وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "توحد الأسود التي لا تقهر.. توحدت شعوب العالم العربي على تمني الخير والدعاء لريان، وهكذا صنع ريان ما عجز عنه العالم.. بحبك يا ريان".

بسمة وهبة تدعو للطفل ريان

وسبق وأن تعاطفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مع ماسأة الطفل ريان، حيث نشرت صورته بالبئر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها في تأثر شديد قائلة: "يارب بحق ما حميت يونس في بطن الحوت.. احمي الطفل ريان وآنس وحشته وآمن روعته ورجعه لحضن أمه وأبيه".

على الصعيد الآخر، كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن وجود نية لديها باعتزال الإعلام عن قريب، وذلك بعد تعافيها من متحور أوميكرون

بسمة وهبة تعتزل الإعلام خلال الفترة المقبلة

شاركت وهبة متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت به داخل السيارة هي ونجلها الذي عزم على توصيلها للمطار.

وردت بسمة وهبة على سؤال نجلها بشأن اعتزال الإعلام قائلة: "هعتزل اه هعتزل إن شاء الله بجد لأني خلاص تعبت وبابا وماما وحشوني وأنتوا.. بس هرتب أموري الأول وأوراقي زي ما بيقولوا ".

من جانبه، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة تعافيها من متحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور أسبوعين على إصابتها.

تعافي بسمة وهبة من أوميكرون

نشرت وهبة صورة لها من أمام الكعبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة.. وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يارب"

إصابة بسمة وهبة بأوميكرون

وكانت أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بمتحور أوميكرون، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» وذلك رغم احترازها واتخاذها كل الإجراءات التي يمكن أن تمنع إصابتها بالفيروس، حيث كتبت بسمة وهبة عبر إنستجرام: "سنين بهرب واجرى واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب عنا".

وترددت أخبار حول نقل الإعلامية بسمة وهبة إلى المستشفى عقب إصابتها بمتحور أوميكرون خلال الأيام الماضية ما جعل الجمهور ومتابعيها يقلق عليها وحرصوا على معرفة حقيقة الأمر وتطورات حالتها الصحية.

حقيقة دخول بسمة وهبة المستشفى

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة لأحد المواقع تعلن دخولها إلى المستشفى عقب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي مع جعلها تخرج عن صمتها وترد.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة نشرت على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي منهكة تمامًا بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون، وخرجت برسالة توعية لجمهورها بخطورة المرض، وطالبتهم بعدم التهاون مع الأعراض البسيطة.

علقت بسمة وهبة على الفيديو التي نشرته لنفسها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:" لأوميكرون مبيظهرش ف البي سي ار ..انتبهوا الدور مش سهل"، ونبهت متابعينها بخطورة التهاون مع أعراض أوميكرون المشابهة لدور البرد العادي، حيث قالت:"بلاش كلمة انا عندي دور برد؛ لأن ده اوميكرون وده الليخلاه ينتشر بالسرعة دي بينا".

ووصفت شعورها بعد معرفتها لخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ناتج صراعه مع تداعيات فيروس كورونا:"من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة"، وختمت تعليقها بالدعاء له بالرحمة، وللشفاء لها ولكل المرضى ومصابي كورونا وتحوراته.

طالبت بسمة وهبة أي شخص يشعر بأعراض البرد العادي يتخذ كل الإجرائات الإحترازية من عزل وعدم الخروج والإختلاط بالناس، وأرتداء الكمامات، والتواجد دائمًا في أماكن جيدة التهوية لعدم نشر المرض؛ لأنه "صعب جدًا" على حد وصفها.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كنت قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، وكشف المسؤول عن صفحة الإعلامية عن نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل، ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: "بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة"، ولكنها تعافت وعادة للبرنامج مرة اخري ومن ثم اصيب بفيروس كورونا المستجد.