تنفيذًا لتوجيهات السيسى .. وزير الزراعة يزور شمال سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - ونقل وزير الرزاعة تحيات الرئيس السيسى لأهالى سيناء ووجه الشكر للقوات المسلحة المصرية ورجال الداخلية البواسل الذين حققوا الأمن والاستقرار لسيناء الحبيبة، والذين لولاهم ما كنا متواجدون الان على أرضها الغالية.

وخلال المؤتمر الجماهيرى الذى عُقد فى مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالى الحسنة ومشايخ القبائل، قال القصير إننا نسعى لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بسيناء، لافتًا إلى أن هناك مخطط للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمه، والتى تعد أفضل مشروع على مستوى العالم.

وذكر أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها محاربة الإرهاب وفى نفس الوقت التنمية، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية على الجهود المبذولة لدعم أبناء سيناء.

وأشار الوزير الى إقامة وحدة لمعالجة المخلفات بسيناء، وتحويلها ألى أسمدة عضوية، وتوفير المكينة الزراعية والجرارات من خلال تحسين الأراضى للمزارعين بسيناء، والتنسيق مع وزارة الرى لحفر آبار جديدة، وإنشاء وحدة إصلاح للآبار المعطلة، وإنشاء معصرة زيتون، بجانب تسويق المحاصيل الزراعية.

وأعلن الوزير عن دعم أهالى القرى العائدة بالشيخ زويد بـ 20 ألف شتلة زيتون من خلال مركز بحوث الصحراء، بجانب دعم التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

وأضاف القصير أن البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة، وكذلك مركز بحوث الصحراء فى محافظة شمال سيناء عامة، وخصوصًا فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة.

وأشار القصير إلى أنه من خلال البرنامج تم توفير مفرخ بيض "قدرة 750 بيضة"خلال فترة التحضين"15 يوم"بالإدارة الزراعية بالحسنة لخدمة جميع القرى، وتوفير محطة تحلية مياه بقدرة 8 متر يومى على بئر زراعى بإحدى القرى، وزراعة 3 أفدنة بالنباتات العطرية والطبية، يستفيد منها 6 أسر بقرية أم شيحان، وتوزيع 5000 شتلة زيتون على 30 أسرة بالمركز، و50 طنًا من أعلاف الأغنام على 100 أسرة، صوبة زراعية لأحدى الأسر، و30 بطارية دواجن بياضة بالمشتملات على 30 أسرة، 50 رأس ماعز شامى على 25 أسرة، 4 خلايا شمسية لإنارة 4 منازل بتجمع أبو مراحيل و20 كرتونة مبيدات زراعية لخدمة 200 فدان زيتون، واستهدفت المشروعات المرأة المعيلة

قال الوزير ان الجمهورية الجديدة وضعت نصب اعينها بناء الإنسان المصرى.

ومن جانبه، قال محافظ شمال سيناء إننا نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى، وأشار المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

أعلن المحافظ عن تسليم التجمعات التنموية فى شمال وجنوب سيناء للمستفيدين خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى 25 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 ملايين نسمة.

وأوضح المحافظ أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى بها، إلى جانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا على أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، و1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات.

كما يتضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية "مدرسة تعليم أساسى، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات " إلى جانب ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ليصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية على أرض سيناء.

وأشار المحافظ الى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية ، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء.. لافتا الى تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا لكل مستفيد.

وأكد المحافظ على دور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء فى تنفيذ برنامج دمج أبناء سيناء فى التنمية المتكاملة على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى بتحقيق التنمية على أرض سيناء ودمج أبنائها فى تلك التنمية.

وفى نهاية الجولة قام "القصير وشوشة" بتوزيع شتلات الزيتون والمواد والمبيدات الزراعية والاغنام على المزارعين ضمن البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية المستدامة والاحتوائية