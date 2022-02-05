محافظ أسوان يتابع عمل القوافل الطبية بقرى الرغامة ونجع الحجر ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم السبت، الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية نجع الحجر بمركز دراو، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





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