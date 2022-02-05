/677512/مرشحان-لمنصب-عميد-كلية-التمريض-بسوهاج-يعرضان-خططهم-التطويرية

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التمريض، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية بالحرم الجامعي القديم، وهما الدكتورة غنى عبد الناصر على، و الدكتورة يسرية السيد يوسف ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

واوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن لجنة اختيار عميد لكلية التمريض انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملاؤه بالعمل.

جدير بالذكر، أن لجنة الاختيار تشكلت بجانب الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، هى كل من الدكتور لطفي حامد أو دهب أستاذ متفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور محمود رافت عبد الفضيل، والدكتورة لطيفة محمود ابراهيم ممثلان عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ايمان السيد ابو ضيف ممثلاً عن كلية التمريض .

طب بشري سوهاج تحتفل بإنتهاء امتحانات الفرقة السادسة

احتفلت أسرة غيث بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بإنتهاء امتحانات الفرقة السادسة وسط فرحة كبيرة من الطلاب من الجنسين الذكور والاناث.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب في جامعهة سوهاج، أن كلية الطب انتهت من امتحانات الفرقة السادسة، والتي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، حيث نظم فريق أسرة "غيث" احتفالاً لطلاب الفرقة التي يبلغ عددها ٣٩٥ طالب وطالبة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفي الجامعي في سوهاج وأستاذ جراحة التجميل ورائد الأسرة، أنه تم تنظيم الحفل لدعم الطلاب نفسيًا ومعنوياََ، حيث اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، كما تم توزيع هدايا تذكارية يدوية الصنع على الطلاب.