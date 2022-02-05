تشكيل هجومي من مونتيري لمواجهة الأهلي

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، تشكيلة فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في كأس العالم للأندية.

ويسعى مونتيري لإستغلال غيابات النادي الأهلي وتحقيق الفوز، كما يسعى موسيماني لقيادة القلعة الحمراء لتخطي عقبة الفريق المكسيكي.

تشكيل مونتيري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

خط الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

خط لوسط: سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

الخطيب يزور عمار حمدي ويطمئن على حالته و سلبية المسحة الطبية الثانية لـموسيماني

أكد أحمد ابوعبلة طبيب الاهلي، عن سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجراها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

فيما حرص محمود الخطيب رئبس النادي الاهلي في زبارة عمار حمدي غرفته بمقر إقامة بعثة الفريق في أبوظبي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له اليوم السبت في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.