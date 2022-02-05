مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم خالد حماد وفاطمة بن سعيدان

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن أسماء المكرمين في الدورة الثامنة منه التي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

دوت الخليج يرصد المكرمين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

أسماء المكرمين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

واستقر المهرجان خلال هذه الدورة على تكريم الموسيقار المصري خالد حماد والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

سبب تكريم خالد حماد

ويرجع سبب اختيار إدارة المهرجان الموسيقار خالد حماد نظراً لتاريخه الفني الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية والعديد من التكريمات عن مشواره الفني الحافل حيث قام بإعداد الموسيقي التصويرية لأكثر من 60 عمل فني.

وتعد أبرز أعماله السينمائية هي "ضحك ولعب وجد وحب"، "فيلم ثقافي"، "بتوقيت القاهرة"، "سمير وشهير وبهير"، وقدم موسيقي لعدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "أوان الورد"، "صاحب السعادة"، و"خاتم سليمان".

استطاع خالد حماد باسلوباً بليغاً خلال رحلة إبداعه الموسيقي أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل و يجعل الموسيقي جزءاً رئيسيا من العمل ومعادلاً بصرياً لا غنى عنه، يعبر عن سياقه وشخصياته.

فاطمة بن سعيدان تُكرم في مهرجان الاسكندرية

فيما وقع الاختيار التاني على الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والتي بدأت مشوارها الفني عام 1972 في المسرح، وظلت تعمل في المسرح حتى عام 1987، وقدمت 13 عمل مسرحي ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو أغلبها من إخراج فاضل جايبى.

وكانت بداية انطلاقتها في السينما عام 1987، بدأت العمل في السينما وقدمت حتى الأن 47 فيلماً سينمائياً أغلبها في تونس، إلى جانب بعض الاعمال في فرنسا، المغرب، الجزائر ومصر، ومن أشهر أفلامها "الحالفاوين" 1990، "صمت القصور" 1994، و "زيزو" 2016، كما قدمت 9 مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

هذا وقد شاركت الفنانة التونسية في 13 لجنة تحكيم، غب مهرجانات ما بين تونس، المغرب والجزائر، كما تُوجت بـ 9 جوائز في المسرح والسينما منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح التجريبى بالقاهرة عام 1993.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.