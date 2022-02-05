عضو بالشيوخ: مصر تدخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين باعتبارها قوى...

قال أكمل نجاتي، نائب عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين تؤكد وجود مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية مع الصين باعتبارها قوى كبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خبرات في الصين تنتقل إلى مصر، موضحا أن القاهرة تحتاج إلى عقد شركات مع الصين.

وتابع أكمل نجاتي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين مهمة للغاية، لأن بكين مؤثرة جدا في إفريقيا، موضحا أن السوق الإفريقي الأقرب إلى مصر، متابعا أن مصر سيكون لها دور كبير بشراكتها مع الصين.

واستطرد نائب عضو مجلس الشيوخ أن مصر لا تتبع لأى دولة ولها أجندتها الخارجية القوية التي تدعم مصلحتها الوطنية ودائما ما تقود المنطقة العربية والإفريقية في العلاقات الاستراتيجية.