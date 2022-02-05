انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل لحظات الرعب والدم بشقة الزمالك بالقاهرة بعد مقتل 4 أشخاص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل الأجواء الباردة ليلة أمس الجمعة، ومع الهدوء الذي يتمتع به سكان الحي الراقي بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، حيث فوجئ السكان بأصوات الرصاص، بعد حالة الهدوء التي يعيشونها تحول الأمر إلى حالة من الفزع والهلع انخلعت معه القلوب من السكان المجاورين للشقة التي تمت فيها المذبحة.

قيام السكان بإبلاغ قسم شرطة قصر النيل

تلقى الضباط بقسم قصر النيل إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع أطلقة نارية داخل شقة بحي الزمالك، مع سقوط ضحايا بدائرة القسم، على الفور توجه رجال الأمن إلى منطقة الحادث الذي تحول إلى ثكنة عسرية بعد انتشار رجال الأمن، الذين فرضوا طوقا أمنيا بمحيط العقار محلل الحادثة.

معاينة مبدئية تبين قتل الزوج لزوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته

بعد قيام رجال الأمن بالفحص المبدئي للواقعة، تبين من خلال المعاينة قيام الزوج بقتل زوجته وشقيقته وزوجها، ثم قام بإطلاق النار على والدة زوجته التي تبلغ من العمر 58 عاما، مما أسفر عن إصابتها في يدها اليسرى، ثم قام بإطلاق النار على نفسه منتحرا، تم تحرير المحضر رقم 205 لسنة 2022، وإحالة مدير أمن العاصمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة تواصل التحقيق وتأمر بنقل الجثث لمشرحة زينهم

باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة مقتل 4 أشخاص بشقة بحي الزمالك، وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادثة وتفريغ الطلقات النارية لمضاهاتها بالطلقات التي قتلت الجناة، وفحص محتويات الشقة ومنافذ الدخول والخروج، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم بسيارة الإسعاف، تمهيدا لتشريحهم بمعرفة الطب الشرعي، تحت تصرف النيابة العامة.