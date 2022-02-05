«نتذكره دايًما بالخير».. إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة عزت العلايلي

/677526/نتذكره-دايما-بالخير-إلهام-شاهين-تحيي-الذكرى-الأولى-لوفاة-عزت-العلايلي

ويرصد لكم موقع دوت الخليج رسالة إلهام شاهين للراحل عزت العلايلي في ذكرى وفاته الأولى وذلك خلال السطور القادمة.

إحياء إلهام شاهين ذكرى وفاة عزت العلايلي

قامت الفنانة إلهام شاهين بنشر صورة للراحل عزت العلايلي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ووجهت له رسالة مؤثرة، وكان محتوى الرسالة:”اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير الغالى على قلوبنا جميعا عزت العلايلى ..نتذكره دايما بكل الخير و ندعو له بالرحمه ..ربنا يجعل مثواه الجنه يارب”.

معلومات عن الراحل عزت العلايلي

ولد الفنان الراحل عزت العلايلي عام 1934، في نصف شهر سبتمبر، وكان هو الأخ الأكبر لأربعة أخوات آخرين، تخرج العلايلي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبعدها عمل كمعد في البرامج التليفزيونية ولم يعمل في التمثيل مباشرة؛ لأنه كان يرعى أخوته من بعد وفاة والده، حتى جاء فيلم رسالة من إمرأة مجهولة ليكن بابه لشاشة السنيما.

أعمال عزت العلايلي السنيمائية

أصبح الفنان عزت العلايلي نجمًا سينمائيًا، حيث قدم عددًا من الأعمال المهمة في تاريخ الشاشة المصرية، من بينهم: "الأرض" من إخراج يوسف شاهين، الذي يرصد ثورة الفلاحين المصريين على الإقطاعيين عام1933، وقدم فيه دور عبد الهادي عام 1970، "الطريق إلى إلات" عام 1969، الذي يحكي عن أحد العمليات التي قام بها الجيش المصري أثناء حرب الإستنزاف وقدم العلايلي دور قائد العملية، من إخراج إنعام محمد علي، "التوت والنبوت" المأخوذ عن رواية الحرافيش للأديب نجيب محفوظ، ولعب العلايلي دور عاشور الناجي، الرجل البسيط الذي كان يفرض عليه بلطجي المنقة إتاوة ويمارس عليه القهر هو وأسرته، وكان هذا عام 1986 للمخرج نيازي مصطفى.

وقدم العلايلي آخر أعماله السينمائية في عام 2018، بدور محروس برجاس في فيلم "تراب الماس"، عن رواية أحمد مراد التي تحمل نفس الاسم.