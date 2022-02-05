بسبب تحوله لـ سيدة.. سعد الصغير يتعرض لحملة هجوم شرسة «صور»

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تعرض الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير، لحملة هجوم واسعة وعنيفة من قبل رواد السوشيال ميديا بعد ظهوره بشخصية سيدة في مسرحية «كازنوفا» ضمن موسم الرياض.

دوت الخليج يرصد حملة الهجوم على الفنان سعد الصغير بسبب تحوله لسيدة.

رواد السوشيال ميديا يهاجمون سعد الصغير

تداول رواد السوشيال ميديا صور لسعد بشخصية سيدة ذات شعر نبيتي وميكاب حاد، وأخذوا ينتقدونه انتقادًا لازعًا، فمنهم من علق قائلًا: "نقرأ الفاتحة ع الرجوله.. لا حول ولاقوة إلا بالله".

والآخر كتب: "ملعون ابو الفلوس اللي تجعل رجل يتشبه بالنساء".

وهاجمه الأخير: " هيفضل طول عمره بني ادم من غير قيمة".

تفاصيل مسرحية عائلة كازانوفا

وتعد مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

شهرة سعد الصغير

جدير بالذكر أن شهرة سعد الصغير الغنائية انطلقت بعد إطلاقه أغنية “اصحى فوق”، كما شارك في بدايته الفنية في فيلم لخمة راس، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي.

وزادت شهرة سعد الصغير خاصةً بعد غنائه أغنية “هتجوز”، ضمن أحداث الفيلم، وصارت فيما بعد من أشهر الأغاني الشعبية في مصر.

ترشحه لرئاسة الجمهورية

هذا وقد قرر سعد الصغير ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية في شهر أبريل 2012 قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق ويسأل عن الأوراق الناقصة.

وعن برنامجه الانتخابى، قال سعد الصغير: “أنا مغنى ومش بفهم في السياسة لكن هجيب واحد معايا يفهم في السياسة أنا مطرب ولما غنيت الناس عرفتنى ووصلت للى أنا فيه، أنا هكون مرشح الغلابة وهراعى مصالح الشعب وهخلى العلاج بالمجان ومقولتش أنى هدى توك توك لكل مواطن”.

وشعبيتة الكبيرة بكونه جزء لا يتجزأ من الناس البسيطة تطغى دائماً عليه في جميع اللقاءات التي يحضرها، ويعتبره الشباب مثال جيد لعدم إعطاء المبررات لأشياء فعلها، أو لمعنى أوضح “الحرام حرام والحلال حلال”.

أعمال سعد الصغير

و تعددت أعمال الفنان سعد الصغير بين الأفلام والمسلسلات والبرامج مع الغناء، ونرصدها لكم فيما يأتي:

الأفلام مثل: “2016: 30 يوم في العز، 2013: عش البلبل، 2012: حصل خير، 2012: الآنسة مامي (ضيف شرف)، 2011: شارع الهرم، 2010: ولاد البلد، 2009: ابقى قابلني، 2009: البيه رومانسي، 2006: عليا الطرب بالتلاتة، 2006: قصة الحي الشعبي، 2006: لخمة راس”. أما المسلسلات مثل:”2020: ولاد إمبابة، 2018: 30 ليلة وليلة، 2014: دلع بنات، 2014: عفاريت محرز، 2011: أنا وبابا - سيت كوم ضيف شرف، 2008: راجل وست ستات (ج3) - سيت كوم، 2006: آن الأوان، 2006: مبروك جالك قلق”. والبرامج مثل:”2013: من غير زعل، 2014: سعد وسعد”. بالإضافة لبعض الفوازير مثل:”2007: عفاريت مراتي”.