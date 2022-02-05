/677531/بعد-محيي-إسماعيل-اعتذار-إبراهيم-عيسى-عن-ندوته-بمعرض-الكتاب

اعتذر الإعلامي إبراهيم عيسى عن الندوة المقامة في معرض الكتاب اليوم، والتي كان يحل فيها كضيف أساسي، ولكنه لم يبدي سبب الإعتذار عن الندوة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج إعتذار الإعلامي إبراهيم عيسى عن ندوة معرض الكتاب اليوم وذلك خلال السطور القادمة.

إبراهيم عيسى يعتذر عن الندوة

تتم خلال هذه الأيام العديد من الندوات التي يستضاف فيها المشاهير والمؤثرين والشخصيات الهامة في المجتمع فيها، وكان إبراهيم عيسى يحل ضيفًا في أحد الندوات المقامة في معرض الكتاب ولكنه أعتذر عن تلك الندوة ولم يحضرها.

وعلى نفس المنوال كان محي إسماعيل من قبل حيث أنسحب عن الندوة التب كان ضيفًا فيها في معرض الكتاب الدولي.

محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

وصل الفنان محيي إسماعيل، إلى أبواب قاعة ضيف الشرف في معرض الكتاب، قبل الموعد المحدد بـ10 دقائق، وانتظر بالقاعة لأكثر من نصف ساعة، إلا أنه لم يحضر الندوة ما يزيد عن 5 أفراد، بالإضافة إلى عدم حضور باقي الضيوف، والمحاور.

وقال محيي إسماعيل خلال انسحابه: “هي فين الناس؟ فين الحضور؟ أنا ماشي”، مضيفاً: ”ومش هرجع قبل ما يكون فيه 1000 شخص بالقاعة”.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 سبق وأعلنته إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في مؤتمر صحفي قبل بدء المعرض ليكون في 7 فبراير الجاري أي يوم الاثنين المقبل خلال 3 أيام.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قد أعلنت في مؤتمر صحفي إنطلاق الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في 26 يناير الماضي واستمراره حتى 7 فبراير الجاري.

مكان معرض الكتاب 2022

للتسهيل على المواطنين الذهاب لمعرض الكتاب أعلنت الدولة مجموعة من خطوط المواصلات من مختلف المناطق والميادين إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس جاءت كالتالي:

-خط عبد المنعم رياض والذي ينطلق من ميدان عبدالمنعم رياض بوسط البلد ويمر برمسيس والعباسية ثم جامعة الأزهر فمحور المشير ومركز المنارة ومنها إلى معرض الكتاب.

-خط دوران شبرا وينطلق من محطة دوران شبرا إلى شارع شبرا ثم أحمد حلمي فرمسيس والعباسية ونادي السكة الحديد وجامعة الأزهر ثم محور المشير ومركز المنارة ومنها لمعرض الكتاب.

-خط النزهة الجديدة ويبدأ عند محطة النزهة الجديدة ثم ميدان الحجاز مرورا بالسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس ثم المنهل والوفاء والأمل انتهاءا بالمعرض.

-خط الأميرية ويبدأ من الأميرية ثم ميدان المطرية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات انتهاءا بمعرض الكتاب.

-خط الجيزة وينطلق من ميدان الجيزة إلى جامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة ومنها لطريق الأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب.