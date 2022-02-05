القط بـ«ندوة دوت الخليج»:«مصر قدرت تعمل لنفسها ثقل استراتيجيى»..الدول الكبرى عندما تتحرك أى تحرك دولى تفكر بها دائمًا.. فرنسا بـ«الأزمة الليبية» والجزائر بـ«القمة العربية» وزامبيا «بالإفريقية»

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الطيران علمني الانضباط وسرعة البديهةفيديو وصور

لجنة إعلام الشيوخ وضعت استراتيجية لخدمة السياحة والآثار

وزارة الثقافة تعني الهوية والوعي والسلام الاجتماعي

التنمية الثقافية أحد أهداف التنمية المستدامة للدولة

لابد من إعلاء المنتج القيم لإجهاض المنتج الرديء

الاستقرار في مصر بدأ مع تولي الرئيس السيسي الحكم

القطاع الخاص موجود بشكل كبير وفعال ويعمل بجانب الحكومة

مصر الدولة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المستقرة

مصر لا تتعامل مع الجنسيات الآخري بأنهم مهاجرين بل تعاملهم كوافدين

الدولة تواجه التحديات بتنمية صادراتها وتعزيز سلعها

الطيران علمني الانضباط وسرعة البديهة

العديد من الأشخاص يطلبون التصوير أثناء قياديتهم للطائرة لكن القوانين الدولية لا تسمح

الشباب هم عمود المجتمع و شريك أساسي في التنمية

حل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،حيث تطرق النائب فى الجزء الثانى منها لملفات الأمن القومى التى تلقى إهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، وتبذل وزارة الخارجية والعديد من أجهزة الدولة جهود كبيرة فيها تحقق نتائج على أرض.

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قال:"مصر قدرت تعمل لنفسها ثقل إستراتيجيى وجعلت العالم يتعامل معها بقيمة مصر الحقيقة والدول الكبرى والعظمى عندما تتحرك أى تحرك دولى تفكر فى مصر وبالدليل فرنسا عندما تحركت من أجل عمل مؤتر لليبيا رجعت لمصر، والجزائر عندما أرادت عقد القمة العربية جاءت إلى مصر ورئيس زامبيا من أجل أن يستلم القمة الإفريقية جاء إلى مصر وغيرها من التحركات العربية الأخرى"

الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمسار العائلة المقدسة

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، تطرق فى بداية الجزء الثانى لملف تطوير محيط الأماكن الآثرية والجهود التى تبذل من جانب الدولة المصرية بشأنها، بجانب الإهتمام الكبير أيضا بملف مسار العائلة المقدسة بعيدًا عن شقه الديني، مضيفا: نكتشف كل يوم منطقة جديدة لمسار العائلة المقدسة، فمحافظة الشرقية يوجد بها مكان لمسار العائلة المقدسة وكذلك محافظة الغربية، ولكن من الصعب علي الدولة أن تحصر وتنظم هذا الأمر، و الحكومة لديها توجه لتوثيق أماكن العائلة المقدسة من خلال تطوير منطقة سانت كاترين وكذلك القاهرة لخدمة مسار العائلة المقدسة.

لجنة إعلام الشيوخ وضعت استراتيجية لخدمة السياحة والآثار

وتابع القط: وزيرة الهجرة كان لديها عدة زيارات للإطمئنان علي مسار العائلة المقدسة، كما أن لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، قامت بوضع منهجية لخدمة السياحة والآثار، وجاء ذلك من خلال الطلبات الإحاطة والمقترحات برغبة التي قدمت، لافتا أن وزارة الثقافة تعني الهوية والوعي والسلام الاجتماعي، ولكن الدولة بدأت تهتم بالثقافة في وقت متأخر، وفي نفس الوقت التقدم الذي قامت به الحكومة لم ينل رضا الناس.

وزارة الثقافة تعني الهوية والوعي والسلام الاجتماعي

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قال أن وزارة الثقافة تعمل من خلال عدة أبعاد، كما أن استراتيجية الدولة وأحد أهداف التنمية المستدامة هي التنمية الثقافية لأن بدونها لا يوجد تنمية للشعوب، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال اجتماعها مع اللجنة استعرضت خطة واستراتجية الوزارة، موضحا أن الهوية والوعي ليست مسئولية وزارة الثقافة أو الحكومة وحدها إنما هو مسئولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلسي النواب والشيوخ، وكل من هو مثقف وممارس للعمل العام مسئول عن الهوية والوعي، ووزارة الثقافة تقوم بدور كبير لكنه لم ينل رضا المواطنين.

التنمية الثقافية أحد أهداف التنمية المستدامة للدولة

وعن استراتجية الوعي والإنتماء التي تناقشها لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، أفاد: اللجنة أخذت يد المبادرة وعملت علي استراتيجية متكاملة فيما يخص الوعي والإنتماء لتقديمها للدولة المصرية، وكعادة مجلس الشيوخ عقدت مجموعة من اللجان المشتركة باعتبارها قضية تخص الدولة، واجتمعت اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الشئون الدينية فضلا عن مشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس، وتم مناقشة الاستراتجية وتوضيح الأسباب الجذرية لما يخص الوعي والهوية المصرية وما يسبب اهتزازها، وتم استدعاء المسئولين من الحكومة، مؤكدا أن مسألة الوعي هي مسألة تراكمية من خلال بناء الوعي لدي الأطفال وبعد ذلك ننتقل للشباب لتثبيت الهوية للوصول إلي مواطن لديه وعي وغير قابل للاختراق.

لابد من إعلاء المنتج القيم لإجهاض المنتج الرديء

وأكد القط، أن الدستور المصري ينص علي حرية الإبداع وهذا أمر لا خلاف عليه، وحرية الإبداع هي كلمة مطلقة، مضيفا: نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقوم علي الرأ ي والرأي الآخر، وأنا من أنصار الإعلاء بالمنتج القيم لإجهاض المنتج الرديء من خلال منع السلبيات وترويج الإيجابيات، والمنتج الأفضل سيسود وسيتغلب علي المنتج السيء.

الاستقرار في مصر بدأ مع تولي الرئيس السيسي الحكم

وأضاف: مرحلة الاستقرار في مصر بدأت منذ تولي الرئيس السيسي، والتي بدأت مع دستور ومؤسسات بدأت في البناء من البداية، والشباب بالنسبة للدولة المصرية هم عمود المجتمع و شريك أساسي، والدولة تضعهم علي رأس أولوياتها والدليل انخفاض نسبة البطالة فضلا عن التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أنه تقدم باقتراح بشأن تفعيل آليات التمويل العقاري في مصر فى ضوء الإهتمام بملف الشباب، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف ما يقرب من 54 مليون مصري، والشباب يمثلون60 % ، والمبادرة تعمل علي دمج الشباب في المجتمع، ومن هنا أوجدت شاب يهتم بالعمل العام ولكن بطريقة غير مباشرة.

القطاع الخاص موجود بشكل كبير وفعال ويعمل بجانب الحكومة

وأشار القط، إلي أن القطاع الخاص يهدف إلي الربح ، ولا يمكن لأي دولة أن تستغني عن القطاع الخاص، والنسبة الأكبر للاستثمار تكون من القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يحتاج إلي قوانين وتشريعات تكون واضحة، وهذا لم يكن موجود لدينا من قبل، ولكننا اشتغلنا عليه فترات طويلة وحاليا لدينا قانون الاستثمار واضح وإجراءات تقاضي واضحة وقانون مشاركة القطاع الخاص ، مضيفا: الدولة تدخل في المشروعات التي تكون محتاجة بنية تحتية كبيرة لأن القطاع الخاص لا يأخذ مثل هذه المشروعات ، لكن القطاع الخاص موجود بشكل كبير وفعال ويعمل بجانب الحكومة.

مصر الدولة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المستقرة

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قال أن مصر الدولة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المستقرة، وهناك تحديات كبيرة وخلافات تحدث في المجتمع الدولي، لكن هذه الأحداث أتثبت لنا أن التطور العسكري ركيزة أساسية فى استقرارنا، وكذلك الإصلاح الاقتصادي ركيزة أساسية في استمرار زيادة معدلات الاقتصاد رغم جائحة كورونا، برغم ما تسببت فيه من انهيار اقتصاديات دول أخري، مضيفا: المواطن المصري تحمل مشاق إصلاحات اقتصادية كثيرة، ويكفينا فخر أنه يوم من أيام رفضت الدول تستقبل رعاياها ومصر استقبلت رعاياها وأكدت علي وجود أسواق عمل لهم، بجانب وجود مواطنين من دول أخري ولا يطلق عليهم لاجئين.

مصر لا تتعامل مع الجنسيات الآخري بأنهم مهاجرين بل تعاملهم كوافدين

وأشار القط، أن منظمة الهجرة العالمية أكدت أن مصر لا تتعامل مع الجنسيات الأخري التي توجد داخل حدودها علي أنهم مهاجرين بل تتعامل معهم علي أنهم وافدين وهناك جنسيات تعامل معاملة المصريين، مضيفا:والملفت في الأمر أن الوضع الإقليمي المتشابك حاليا سيكون له تأثير اقتصادي كبير علي مصر، فالوضع الروسي الأوكراني علي الحدود الروسية مؤثر جدا في سلع استراتيجية بالنسبة لمصر، ولابد أن يعرف المواطن أن هناك تحديات تواجه الدولة وهو لا يعلم بها

الدولة تواجه التحديات بتنمية صادراتها وتعزيز سلعها

النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قال أن الدولة تعمل علي قدم وساق لمواجهة هذه التحديات من خلال تنمية صادراتها وتعزيز سلعها، من خلال تصدير بعض المنتجات وتطوير موارد عديدة، مضيفا: مصر استطاعت عمل ثقل استراتيجي، والدول العظمي والكبري عندما تتحرك أي تحرك دولي تفكر في مصر، و تعاطي الدولة المصرية مع دورها الإقليمي أعاد لها هيبتها مرة أخري لجيمع الملفات المتعلقة بالمنطقة، متابعا:"مصر قدرت تعمل لنفسها ثقل إستراتيجيى وجعلت العالم يتعامل معها بقيمة مصر الحقيقة والدول الكبرى والعظمى عندما تتحرك أى تحرك دولى تفكر فى مصر وبالدليل فرنسا عندما تحركت من أجل عمل مؤتر لليبيا رجعت لمصر، والجزائر عندما أرادت عقد القمة العربية جاءت إلى مصر ورئيس زامبيا من أجل أن يستلم القمة الإفريقية جاء إلى مصر وغيرها من التحركات العربية الأخرى"

الطيران علمني الانضباط وسرعة البديهة

و عن مهنته كطيار بجاني عمله السياسي، أفاد: جزء كبير من تكوين شخصيتي يرجع إلي مهنتي في الطيران، وتعلمت من مهنتي الانضباط وسرعة البديهة، كما تعلمت أن تكون قائد وفي نفس وقت ممكن تكون تابع، لافتا أن الطيار المصري يقال عنه من أفضل الطيارين في العالم، ومصر للطيران أقوي مؤسسة تدريبية في الطيران بشهادة شركات عالمية، لأن الطيار المصري يتدرب تدريب عالي.

وعن قيادة طائرة قادرون باختلاف: قال: كان نفسي أكون شريك في المبادرة الرائعة التي أطلقها الرئيس السيسي، واستطعنا تلبية طموح وحلم أطفال قادرون باختلاف، وعند قيادة الطائرة أبهرت بالضيافة الجوية الذين كانوا سعداء باستقبال أطفال قادرون باختلاف.

العديد من الأشخاص يطلبون التصوير أثناء قياديتهم للطائرة لكن القوانين الدولية لا تسمح

وأكد أن الموقف الذي لا يستطيع نسيانه، كلمة المدربين بأن الطيار المدني هو ناقل لأرواح، وروحه جزء من هذه الأرواح وحفاظه عليها يحافظ علي أرواح الناس، لافتا أن قاد طيارة لأول مرة يوم 6 أكتوبر 1997.

وعن وجود الأسرة داخل الطائرة التي يقودها قال: كانت أول رحلة لكوالا لامبور في ماليزيا، وذهبت لرئيس شركة مصر للطيران لطلب وجود الأسرة علي متن الطائرة لوجود عدة موافقات، وكانت معي والدتي وحماتي، فقال لي عقابا لك أنك ستأخذ والدتك وحماتك أنا موافق، لافتا أنه هناك العديد من الأشخاص يطلبون التصوير أثناء قياديتهم للطائرة، وفي مثل هذه المواقف نعتذر لأن القوانين الدولية لا تسمح.