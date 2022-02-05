وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الغربية، اليوم السبت، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2021-2022، لمواد اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، للفصل الدراسى الأول، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم.





وأكد حسن، فى تصريحات صحفية، ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط فى العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب التليفون المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وتفقد حسن، جميع حجرات التصحيح فى المقار للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال التقدير، وراجع عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة فى المكان المخصص لذلك.

وشدد على ضرورة مراعاة الدقة فى التصحيح وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وإعطاء كل طالب حقه.

وبدأت لجان التقدير أعمالها اليوم وتستمر حتى نهاية أعمال التقدير، حيث تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة عملها من حيث الرصد والمراجعات النهائية لتجهيز النتيجة للاعتماد.

وفى نهاية الجولة، قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لجميع العاملين بمقار لجان التقدير على الجهد المبذول فى عملية التقدير، والأداء المتميز، وتحقيق صالح جميع الطلاب.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة، أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.