شقيق معلمة الدقهلية : الشرطة أنقذت حياة أختي بعد منعها الغش الجماعي

قال حمدي العطار، شقيقة معلمة الدقهلية والمسئولة عن لجنة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، إنه فوجئ بقدوم شخصين إلى محل عمله يخبروه بأن شقيقته الأستاذة وداد تم تهديدها لمنعها الغش الجماعي في اللجان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بإيصال شقيقته إلى المدرسة خوفا عليها منها كما قام بإبلاغ جهات الشرطة بتعرض شقيقته للتهديد، موضحا أن الشرطة قامت بتوفير الحماية لها.
واستطرد حمدي العطار، أنه فور إبلاغه من تعرض شقيقته للتهديد قام بإبلاغ شقيقته بما سمع حتى تأخذ حذرها، ووصل تهديد إليها من ولي أمر أحد الطلاب والذي يتواجد في الخارج.
وأشار حمدي العطار إلى أنه لا يعرف الأشخاص الذين هددوا شقيقته بسبب منعها الغش الجماعي في الامتحانات، ولكنهم من القاطنين بجوارهم في مدينة السنبلاوين.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر أولياء أمور بعض الطلبة أمام المدرسة أثناء الامتحانات، وحاولوا الاعتداء على المدرسة الأستاذة وداد العطار.
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