مدرب السنغال: جاهزون لمواجهة مصر الأقوى عربيا وسنحاول إيقاف خطورة صلاح

تحدث أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال ، عن آخر استعدادات أسود التيرانجا لمواجهة مصر فى نهائي كأس أمم أفريقيا، المحدد لها التاسعة مساء غد الأحد على الملعب الأولمبي فى العاصمة الكاميرونية ياوندى .

ويلتقى المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي فى التاسعة مساء غد الأحد 6 فبراير بعدما ضرب المنتخب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، عقب إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وقال مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا، "بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي".

وواصل مدرب السنغال، "نحن جاهزون لمواجهة مصر، ونعرف أنه منتخب لديه فلسفته الخاصة وهو المنتخب العربي الأقوى حاليا".

وأتم المدير الفنى لأسود الترانيجا،" سنحاول الحد من خطورة محمد صلاح".

وتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية في أمم أفريقيا الحالية، بعد تخطيه منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3 – 1، فيما وصل منتخبنا الوطنى المصرى بعد تخطيه منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1، عقب نهاية الوقتين الاصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

وأصدر الاتحاد السنغالى ، بيانا رسميا أكد فيه أن جميع مسحات لاعبى الفريق التي أجريت اليوم الجمعة، جاءت سلبية، قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.