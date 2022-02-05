/677536/سيد-علي-يدافع-عن-صامويل-إيتو-ويحذر-الإعلام-الرياضي-من-تكرار-أزمة-الجزائر

اكد الإعلامي سيد علي أن هناك بعض الإعلاميين يريدوا حدوث أزمة بين مصر والكاميرون بسبب تحريف تصريحات صامويل إيتو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:" تصريحات صامويل إيتو بخصوص الحرب كان قبل مباراة مصر والمغرب في كأس أفريقيا".

وتابع "إيتو يحب مصر كثيرا ويدعم محمد صلاح في أوروبا ولابد عدم شحن الجماهير ووضع الأمور في مكانها الطبيعي".

وأكمل" هناك من يريد تحويل إيتو من إنسان إلى شيطان وهو غير صحيح وهنأ لاعبي المنتخب بالصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون ويمتلك الروح العالية وتقبل الخسارة".

واختتم "أخشى أن تحدث أزمة بين مصر والكاميرون مثلما حدث من قبل مع الجزائر وأنصح الإعلام الرياضي بالهدوء".