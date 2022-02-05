/677538/محمد-صلاح-عن-مباراة-السنغال-الفوز-أو-الموت

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر، قبل مباراة الفراعنة أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: "جميع اللاعبين مستعدين ذهنيا وبدنيا، للفوز من أجل حصد اللقب الثامن لنا".

وأضاف: " تحدثت مع ماني وبالتأكيد سنعود كزملاء معاً إلى ليفربول بعد النهائي، أي كان من سيحصد اللقب الغالي".

مصر ضد السنغال

وزاد: "عام 2017 غاب التوفيق عن منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا وإن شاء الله يحالفنا التوفيق هذه المرة، ونتوج بالكأس".

وأكمل: "مباراة السنغال غداً مسألة فوز أو موت، هدفنا تحقيق الانتصار من إجل إضافة نجمة جديدة لبلدنا".

واختتم قائلاً: "جميع اللاعبين نسيو التعب للفوز بالبطولة، أود أن أشكر الفريق الطبي على العمل الرائع في إعداد اللاعبين".

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة الغد فى نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد، أمام نظيرة السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا.

التقي المنتخبين في 13 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 4 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد نظيرة السنغال عبر قنوات وتذاع المباراة على بي إن سبورتس ماكس 1.

ويسعي منتخب مصر لحصد اللقب غداً من نظيرةالسنغالي، في ظل سلسلة الأنتصارات التي حققها المنتخب الوطني طوال البطولة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

نتيجة مسحة بعثة المنتخب قبل لقاء السنغال بنهائي أمم إفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال، بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وتأتي مسحات جميع البعثات المتواجدة في الكاميرون للمشاركة، في بطولة كأس أمم إفريقيا، على حده وبشكل جدولي منظم، تجنباً لتواجد أي حالة مصابة بكورونا في البعثات ومحاولة السيطرة على الفيروس وسط المشاركين في البطولة.