رفع 1980 طنا من المخلفات فى كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد نور الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، استمرار حملات النظافة؛ لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين فى كافة القرى والمراكز والأحياء بصفة دورية تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.







وأضاف أنه تم رفع 47 طن مخلفات من برج البرلس ، ومن سيدى سالم 155 طنا، ومن سيدى غازى 41 طنا، ومن بلطيم 118 طنا، ومن الرياض 111 طنا، ومن الحامول 157 طنا، ومن مصيف بلطيم 36طنا، وبقلين 126 طنا، وبيلا 180 طنا، وفوه 196 طنا، ومطوبس 164 طنا، ومسير 26 طنا، ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



ووجه، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة فى المراكز والمدن، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة فى الشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية فى المحافظة.