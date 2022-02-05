أحد جيران ريان: حاولت إنقاذ الطفل بعد لحظات من سقوطه فى البئر ولم أتمكن

قال أحد جيران الطفل ريان أن فرق الإنقاذ عززت البئر ومحيطة منذ قليل في مدينة شفشاون المغربية بمزيد من مولدات الكهرباء لاستكمال عملية الإنقاذ.

وأضاف جار الطفل المتواجد منذ سقوطه أمام البئر بجانب الأقارب والجيران في تصريحات خاصة لـ “صوت الأمة": حاولت إنقاذ الطفل بعد لحظات من سقوطه فى البئر، إلا أن النفق كان ضيقاً ولم أتمكن من استكمال النزول للبئر.

وأشار الجار إلى أنه مع حلول الظلام على المنطقة كان لابد من توافر إضاءة جيدة حتى يتمكن الفريق الطبي من إسعاف الطفل داخل البئر، ويتمكن فرق الإنقاذ خارج البئر من اتخاذ التدابير الأمنية لسرعة نقل الطفل داخل سيارة الإسعاف وهو ما تحقق سريعاً.

وختتم الجار تصريحاته لـ"صوت الأمة" بقوله:" تسمعون أثناء حديثي معكم تعالي أصوات المتواجدين بالدعاء رافعين أيديهم إلى السماء بأن يخرج الطفل إلى المغرب والعالم العربي كله سالماً".