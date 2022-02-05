قال أحد جيران الطفل ريان أن فرق الإنقاذ عززت البئر ومحيطة منذ قليل في مدينة شفشاون المغربية بمزيد من مولدات الكهرباء لاستكمال عملية الإنقاذ.
وأضاف جار الطفل المتواجد منذ سقوطه أمام البئر بجانب الأقارب والجيران في تصريحات خاصة لـ “صوت الأمة": حاولت إنقاذ الطفل بعد لحظات من سقوطه فى البئر، إلا أن النفق كان ضيقاً ولم أتمكن من استكمال النزول للبئر.
وأشار الجار إلى أنه مع حلول الظلام على المنطقة كان لابد من توافر إضاءة جيدة حتى يتمكن الفريق الطبي من إسعاف الطفل داخل البئر، ويتمكن فرق الإنقاذ خارج البئر من اتخاذ التدابير الأمنية لسرعة نقل الطفل داخل سيارة الإسعاف وهو ما تحقق سريعاً.
وختتم الجار تصريحاته لـ"صوت الأمة" بقوله:" تسمعون أثناء حديثي معكم تعالي أصوات المتواجدين بالدعاء رافعين أيديهم إلى السماء بأن يخرج الطفل إلى المغرب والعالم العربي كله سالماً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد جيران ريان: حاولت إنقاذ الطفل بعد لحظات من سقوطه فى البئر ولم أتمكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.