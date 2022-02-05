/677543/رامي-ربيعة-يحصل-على-رجل-مباراة-الأهلي-ومونتيري

حصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة، الذي تغلب خلالها على مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم رامي ربيعة مباراة مميزة، وقاد دفاعات الأهلي للحفاظ على نظافة شباكهم أمام مونتيري، بعدما هدد الفريق المكسيكي مرمى النادي الأهلي ببداية المبارة.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 1/0، على ملعب ال ناهيان، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

الأهلي يتقدم ويشعل المباراة..

محمد هاني يتابع الكرة بتسديدة قوية في شباك مونتيري #الأهلي_مونتيري #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/c9DYdZDZRx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2022

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي للدور القادم ويضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي.

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

تشكيل مونتيري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

خط الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو - ماتياس كرانفيتير - سيباستيان فيجاس

خط لوسط: سيلسو أورتيز – لويس رومو – أرتورو جونزاليس

الهجوم: رودلفو بيتزارو – روجيلو فونيس موري – ماكسيميليانو ميزا

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.