/677546/رئيس-حزب-الجيل-تنسيقية-الاحزاب-أخرجت-كوادر-لديهم-رؤية-القادة-السياسيين-التنفيذيين

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن تنسيقية شباب الاحزاب كيان شعاره سياسة بمفهوم جديد، وذلك من خلال اراءه المتنوعه، مشيرا إلى أن كيان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عمل على تاهيل وتدريب شباب الوطن، حتى يكونوا قادرين على القيادة والادارة ، كما جعلت الشباب يتنافس من اجل مصر، مضيفا:" مصلحة الحزب داخل تنسقية شباب الاحزاب رقم اتنين والوطن رقم واحد".

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جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

ونوه ناجي الشهابي رئيس حزب إرادة جيل ان منظمة الشباب أخرجت سياسيين انتشرو في الحياة السياسية العامة، ولكن لم يكن لديهم رؤية القائد التنفيذي، حيث ان الأصل في الديموقراطية أن يكون التنفيذي سياسي وهو ما لم تسستطع المنظمة عمله، ونجحت التنسيقية في القيام بهذا الامر بنجاح.

رئيس حزب الجيل: تنسيقية الاحزاب أخرجت كوادر لديهم رؤية القادة السياسيين التنفيذيين

ونوه رئيس حزب الجيل ان تنسيقية الشباب هي الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود اطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة، منوها إلى اهمبة أن يكون هناك كيان واحد يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية. وتابع ناجي الشهالي ان تنسيقية شباب لاحزاب حركت المياه الراكدة، واعطت الامل للشباب في ان يكون نائب عم الامة.