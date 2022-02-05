«أنت أصلًا مش موهوب».. شمس تهاجم حمو بيكا

قامت الفنانة شمس بشن حملة هجوم على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد لكم هجوم الفنانة شمس على مطرب المهرجانات حمو بيكا.

شمس تهاجم حمو بيكا

حلت الفنانة شمس ضيفة في برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية، حيث ردت شمس على سؤال راغدة شلهوب حول حمو بيكا، قائلة: “مين ده معرفوش.. مظنش انه اسكندراني”، ونفت وجود مشكلة بينهما، قائلة: “مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، وعيب يقول عليا معرفهاش وأنا بمثل من 25 سنة مع يسرا وأحمد رمزي، عيب الفن له أصوله وانت أصلا مش موهوب”.

أحدث أعمال الفنانة شمس

شاركت الفنانة شمس في مسلسل “سكن البنات”، للفنانة وفاء عامر، والذي تم عرضه في بداية العام الماضي 2021، ولعبت فيه شمس دور سيدة تُدعى “روحية”.

ومسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسماً مبدئياً بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر ريحانه، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، وحسني شتا، منة فضالي، أحمد جمال سعيد.

حمو بيكا وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية

- النقابة تقوم بإصدار قوانين غريبة كل فترة

- النقابة مش عايزين يعترفوا بالفن الخاص بينا

- هذا يُعد فن، طالما إن في ناس بتسمعني ومبسوطة

- سبب الألفاظ الأغاني الخاص بي هي السينما

- حسبوني من دلوقتي، ليه بتتكلموا فى الأيام دي الماضية

- انا كنت بغني من اللي كنت بشوفه في السينما، زي عبده موته والالماني

- رغم حب العالم العربي لـ”هاني شاكر” إلا أنه أغضبه بسبب ما يفعلوا مع مطربي المهرجانات

- رفضت ضم جنسية لإحدى الدول العربية بسبب حبي لبلدي، ورغم ذلك تعرضت للظلم من النقابة

- كان هناك أشخاص كبيرة فى النقابة بيجبروني علشان أغني من غير أجر

- كنت بخلص الفرح وأقول عندي شغل فى فرح أخر، وبيقولي “لا”

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.