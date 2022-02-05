/677548/النائبة-نشوى-الشريف-بـصالون-التنسيقيةتجربة-الكيان-أصبحت-عابرة-للحدود

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن تنسيقية الأحزاب أول منصة حوارية شبابية استطاعت أن تجمع جميع الأطياف السياسية على منصة حوارية واحدة، مشيرة الى أنه منذ 3 سنوات تم إطلاق التنسيقية وأنها استطاعت خلال الثلاث سنوات أن تكون عابرة للدول، وحرص من بعض الأحزاب فى دول أخرى أن تعمل على تطبيقها.

دوت الخليج

جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السبت والذى شهد استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

النائبة نشوى الشريف بـ«صالون التنسيقية»:تجربة الكيان أصبحت عابرة للحدود

وشارك بالنقاش لهذه الموضوعات أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

الشريف أكدت أيضا إن التنسيقية حركت المياة الراكدة وخلية نحل، مضيفة أن التنسيقية أعطت حالة من التفاؤل للشباب المصرى للمشاركة في الحالة السياسية في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية وتعلم مدى أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية .