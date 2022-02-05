/677557/الأهلي-بخير-أمير-طعيمة-يهنئ-القلعة-الحمراء-بالفوز

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة علي تهنئة الأهلي بعد أن حقق الفريق فوزًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف دون مقابل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الآن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

دوت الخليج يرصد تهنئة الشاعر الغنائي أمير طعيمة لفريق القلعة الحمراء بعد الفوز على مونتيري المكسيكي.

أمير طعيمة يهنئ القلعة الحمراء

كتب الشاعر اللغنائي أمير طعيمة في تغريده لها عبر حسابه علي موقع التغريدات القصيرة تويتر "‏‏‏‏‏‏الكرة المصرية بخير، الأهلي يفوز رغم ظروف غير مسبوقة، الأهلي بمن حضر". وقد سجل هدف المباراة للنادى الاهلي محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر منهم.

زوجة أمير طعيمة تصاب بورم خطير

كشفت زوجة الشاعر أمير طعيمة تفاصيل إصابتها بالورم قائلة: «من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطببب وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية ..! من تقريبا كده ٤ شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضي بس كده وأشوف مفيش صحة تمامآ الجسم كله مأزي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه إللي بيجري لي لدرجة إني كلمت الطبيب الخاص وأخدت ميعاد وكنت في العربية قبل ما العيادة تفتح».

وأردفت:«كشفت والصدمة إيه ده يا مدام !!! هو حضرتك إزاي عايشة كده !!! وتفاصيل كتير في الكشف وقالي محتاج جراحة بس محتاج الأشعة والتحاليل دي وحالا أدركت إني فعلا في حتة مش تمام.. ومن فحوصات الاشعة الكلام اختلف ٤ أطباء من جامعة عين شمس والقاهرة وطب الأزهر عشان دقة الجراحة كل واحد كان بيبعت لزميلة الأهم للتشخيص ويقولي معلش ناخد رأي شيخنا ومعلمنا الدكتور فلان أفضل لسلامتك أصبري وتحملي».

جيني زوجة أمير طعيمة تكشف تفاصيل الورم

وأستكملت :«وقت الجراحة أكتشفنا إنه ورم وحجمة كبير !!!! بس حقيقي وبأمانة محدش سابني لحظة ولا أستعجل ولا حاول يحطني تحت ريسك مع إنه طبيعي يحدث وبكل أمانة ما كانش بيتقال غير دي بنتنا وعايزين نحافظ عليها، الحمد لله النتيجة النهائية إني بخير وسعيدة».