استمرارًا لإنتاج نتفليكس.. طرح فيلم الفلسطيني معتز ملحيس «200 متر»

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يصور فيلم "200 متر" الواقع القاسي على الجانب الفلسطيني من الحدود، وتم إطلاقه على شبكة نتفليكس، حيث كان العرض المفضل في العديد من المهرجانات السينمائية، ويشارك في بطولته الممثل الفلسطيني معتز ملحيس.

دوت الخليج يرصد لكم قصة فيلم "200 متر" بعد عرضه على نتفليكس والذي كان العرض المفضل في العديد من المهرجانات السينمائية.

قصة فيلم "200 متر”

يستمد الفيلم أحداثه من قصة حقيقية تتناول تهريب البشر بين الحدود الفلسطينية الإسرائيلية والصعوبات التي يواجهونها أثناء قطع مئات الأميال للوصول إلى مكان لا يبعد عنهم سوى 200 متر.

وتتمحور الأحداث حول مصطفى، وهو أب فلسطيني فخور وصاحب مبادئ، يجد نفسه عالقًا خلف جدار الفصل يحاول إنقاذ طفله المريض. ويلعب ملحيس دور كفاح، الناشط المولع بالفنون الذي يخوض رحلة التهريب ذاتها لقطع الحدود.

وأصبح "200 متر"، منذ إطلاقه في عام 2021 الفيلم المفضل في مهرجانات الأفلام، حيث فاز بستة عشر جائزة عالمية ونال تقييمات رائعة، كما اختاره الأردن لتمثيل المملكة رسمًا عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2021 لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.

فيلم “200 متر” مشهور عالميًا

يحظى إطلاق الفيلم باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم حيث تم شراؤه من قبل شبكة نتفلكس، ويصف النجم ملحيس كيف تعرضت حياته للخطر أثناء أحد المشاهد، حيث يقول: "كنا نصوّر مشهد التهريب في صندوق السيارة، وبعد ثلاث ساعات من التصوير فقدت وعيي تماماً بسبب نقص الأوكسجين، لأستيقظ وأجد نفسي في سيارة إسعاف. ظننت في البداية بأنني مُحاط بالملائكة، لكنني أدركت بعدها أنهم الطاقم الطبي الذي كان يعالجني".

ويستمد الفيلم أحداثه من قصة حقيقية يؤكد ملحيس بأنها "تمثّل للأسف جزءاً من واقع مرير يعيشه الفلسطينيون يومياً بطرق عديدة ومختلفة".

الممثل الفلسطيني مليحس

ويُعد ملحيس بصفته ممثلاً فلسطينياً، الشخص الأمثل لتأدية دور كفاح، حيث أضفى على الشخصية مغزىً وبعداً واقعياً. واستغرقت كتابة النص نحو سبع سنوات، ويظهر الاهتمام بأدق التفاصيل في مستوى النجاح الذي ناله الفيلم، الذي تم تصويره على مدار شهر من الأيام والليالي المضنية، وكان ملحيس يعلم بأنه يشارك في عمل مميز حتى قبل بدء عمليات التصوير، حيث يقول: "كنت واثقاً من أن الفيلم سيحقق نجاحاً باهراً عندما اطلعت على شخصيتي فيه، ومنحني الفريق عاماً كاملاً من أجل التحضير له، ما أتاح لي الوقت الكافي لفهمه بأفضل طريقة ممكنة، وكانت كل لحظة من التصوير تذكرني بشيء من واقعي".

وليست هذه سوى بداية عام حافل بالنسبة لملحيس، حيث يلعب دور البطولة في فيلم حمزة، وهو فيلم منخفض الميزانية من نوع الفنتازيا من المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيرًا، كما يؤدي دور الشخصية الرئيسية في فيلم بلاك ليستد، الذي تم اختياره مرة أخرى للمشاركة في المهرجانات السينمائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يحظى بتقييمات رائعة، كما من المقرر عرضه في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2022.

وقام ملحيس أيضاً بإخراج ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة تخطت 40 مليون مشاهدة حتى اليوم.

نبذة عن معتز ملحيس

ولد معتز ملحيس في مدينة جنين الفلسطينية عام 1992، وبدأ التمثيل في سن التاسعة، ودخل مدرسة مسرح الحرية للتمثيل في عمر السادسة عشرة، حيث تدرب على يد جوليانو مير خميس وتخرج بعد ثلاث سنوات لينضم إلى نخبة من الممثلين الفلسطينيين المحترفين، وشارك ملحيس في أعمال مسرحية وسينمائية وكوميدية في جميع أنحاء العالم، كان آخرها في الشرق الأوسطـ وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وتابع ملحيس بعد تخرجه من مسرح الحرية التدرب على يد مخرجين مشهورين دولياً، مثل نبيل الراعي (مسرح الحرية)، ودي تريفيس (شركة شكسبير الملكية)، وتوماس أوسترماير (مسرح برلين)، وكاترين فان بيردن (ثياتر هوتيل كوريج)، وأمير نزار الزعبي.