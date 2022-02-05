السفير محمد حجازى: الصين تحرص دائما على وجود الرئيس السيسى فى جميع المحافل

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازى إن: "القيادة الصينية تحرص دائمًا على وجود الرئيس السيسى فى كل المحافل التى تديرها الصين مثل مجموعة العشرين والألومبيات والعديد من المناسبات لأنه يرمز إلى بلد أحد ركائز أمن واستقرار استراتيجية الصين وفى إفريقيا والعالم العربى".





ونوه حجازى، خلال اتصال هاتفى مع برنامح "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنة عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم، إلى أن زيارة الرئيس السيسى للصين تأتى لتأكيد قوة العلاقات مع بكين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الصين تعتبر الشريك الاقتصادى الأول لمصر، وترتبط بها علاقة استراتيجية وشراكة بدأت منذ منتصف الخمسينيات عندما كانت مصر أول الدول العربية والافريقية التى تعترف بالصين الشعبية.

ولفت إلى أن الصين ترى مصر عاملًا أساسيًا فى استقرار منطقتين ذات أهمية بالغة بالنسبة للصين، وهما المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، كما أن مصر ركيزة أساسية لمبادرة الحزام والطريق بحكم ارتباط هذا المسار بقناة السويس.

وتطرق إلى استثمارات الصين فى مصر وحجم التبادل التجارى، وكذا الاستثمارات الصينية فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار، علاوة على الاستثمارات فى القطار السريع الذى يربط العاصمة الإدارية بالعلمين وقدرها 2.5 مليار دولار، فضلا عن أهم الاستثمارات التى تديرها شركة "طيبة" الصينية فى شمال غرب خليج السويس والتى تحوى 80 صناعة ويعمل فيها 3 آلاف مصرى.