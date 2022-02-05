المركز الثالث أفريقيا.. بوركينا فاسو والكاميرون بـ 3 أهداف لكل منهما

تقدم منتخب بوركينا فاسو على نظيره منتخب الكاميرون، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا على الأراضى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 49 من عمر اللقاء عبر اللاعب دجبريل أوتارا ليتقدم لمنتخب الخيول بنتيجة 3-0.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي: أونانا، موكودي، بيتولو، باهوكين، تشوبو موتينج، يفيس، مولينج، مبايزو، جاناجو، أونجوني، جيان أونانا.

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي: أودراجو، أوتارا، سوماليا أوتارا، كوبوري، تراوري، تابوسوبا، أبدول تابوسوبا، أويدراوجو، سانجاري، توريه، ياجو.

وودع منتخب بوركينا فاسو نصف نهائي أمم أفريقيا بالخسارة أمام السنغال 3-1 يوم الأربعاء، كما خرجت منتخب الكاميرون من البطولة بعد الهزيمة من منتخب مصر بركلات الترجيح 3/ 1.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

فى المقابل، تأهل منتخب السنغال على حساب بوركينا فاسو بعد الفوز مساء الأربعاء 3 /1 على الخيول، ليضرب موعدا مع مصر 5 فبراير فى نهائى البطولة.