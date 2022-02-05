/677566/إبراهيم-الشهابي-النظام-الحزبي-واجه-تحديات-قبل-وجود-التنسيقية-والكيان-نجح-في-توحيد-الآراء

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن حالة التشرذم السياسي التي شهدتهاالدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير جاءت انعكاسا لحالة الفوضى السياسية وعدم قدرة النظام على ادارة خلافاته من الداخل.

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جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

إبراهيم الشهابي: النظام الحزبي واجه تحديات قبل وجود التنسيقية.. والكيان نجح في توحيد الآراء

واشار الشهابي أن التنسيقية نجحت في تمثيل كافة التيارات وتخطي الخلاف الايدولوجي، حيث مواجهة عدد من التحديات التي قابلت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية حيث العمل على كيفية التغلب عليها.

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .