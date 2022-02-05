/677568/محمد-تيسير-مطر-نادي-المدربين- بتنسيقية-الشباب-قدم-كوادر-شبابية-قيادية

قال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن نادي المدربين في التنسيقية قام بعمل تدريب جيد لنواب الكيان وساهم في خروج كوادر شبابية قادرة على القيادة، موضحا أنه تم استعدعاء نواب من التنسيقية من المجلس السابق وكان أحدهم الراحل احمد زيدان من أجل نقل خبراتهم للنواب الجدد، بشان كيفية العمل واقامة الخدمات في الدوائر.

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وأوضح مطر أنه تمت الاستفادة من هذه الخطوات بشان التدريب سواء من النواب أو من الجهات التنفيذية من نواب المحافظين، وهو ما كان له دور كبير ان يكون هناك عمل جاد من قبل نواب التنسيقية بالمجلس وأن يلمس جهودها الشارع المصري.

محمد تيسير مطر: نادي المدربين بتنسيقية الشباب قدم كوادر شبابية قيادية

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وتابع :" احنا في التنسيقية متوزعين على لجان المجلس النوعية ونقوم بتمثيل قوي داخل المجلس، حيث ان اللجان النوعية يكون بها منافشات تخصصية، اما الجلسات العامة يكون لدينا كلمات قوية ومقترحات قوية .. فالتدريبات التي حدثت قبل دور الانعقاد كان لها دور كبير في هذا العمل".