/677571/أبو-بكر-يدخل-التاريخ-مع-الكاميرون-ويحطم-رقم-حسام-حسن

حطم فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون بعد تسجيله هدفين في بوركينا فاسو، رقم حسام حسن نجم منتخب مصر السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل أبو بكر التاريح، بعد وصوله للهدف رقم 8 في كأس أمم أفريقيا، ليتخطى رقم حسام حسن وماكارثي لاعب جنوب أفريقيا، الذان سجلوا 7 أهدف في البطولة عام 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو.

وكان يفصل أبو بكر هدف واحد حتى يصل إلى الرقم القياسي المسجل بأسم مولامبا نداي لاعب زئير، الذي سجل 9 أهداف في بطولة واحدة.

كأس أمم أفريقيا.. ريمونتادا من الكاميرون أمام بوركينا فاسو لتتوج بالمركز الثالث

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بقوة، وهدد مرمى الكاميرون في ظل عدم الإعتماد على اللاعبين الأساسيين، لتكون الأفضلية للمنتخب البوركنابي.

ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق ستيف ياجو في الدقيقة 24، ثم غالطت الكرة الحارس أونانا في الدقيقة 43، وأحرز جبريل أوتارا الهدف الثالث بالدقيقة 49.

الكاميرون ضد بوركينا فاسو

ثم بعد ذلك يدخل أبو بكر وإيكامكبي للكاميرون ويصنعوا الفارق، ويسجل الفريق 3 أهداف عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 72، وهدفين متتاليين من فينسنت أبو بكر في الدقائق 85 و88.

لتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، وتحسمها الكاميرون وتفوز باللقاء بنتيجة 5/3 وتتوج بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

التشكيل الرسمي للكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جيروم أونيجني، هارلود موكودي، أوليفير مبايسو.

خط الوسط: صامويل إيف، جان أونانا، بييري مالونج، إجناتيوس جانجو.

خط الهجوم: كريستيان باسوجوج، ستفين بهوكن.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: أويدرا.

خط الدفاع: كابوري، واتارا، تابسوبا، باجو.

خط الوسط الدفاعي: توريه، أويدراجو.

خط الوسط الهجومي: بيرتراند تراوري، سانجاري، تابسوبا.

خط الهجوم: أوتارا.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي