وزير التعليم العالى يشهد حفل تخرج طلاب جامعة نيو جيزة

جدة - نرمين السيد - وقدم الوزير فى كلمته التهنئة لأسرة جامعة نيو جيزة وللخريجين ولكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، على رعايتهم واهتمامهم بالطلاب طوال فترة دراستهم، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم اللازم لأبناءهم طوال فترة دراستهم والتى تكللت بالنجاح والتميز.

وأوضح الوزير أن جائحة كورونا أصبحت تُحتم الاستمرار فى اكتساب المهارات الرقمية لمواكبة الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية الهائلة، موجهًا الطلاب بالمُساهمة فى بناء حاضر ومُستقبل هذا الوطن الغالى، والمُشاركة فى النهضة الشاملة والمشروعات القومية التنموية التى تُنفذها الدولة المصرية على كافة المُستويات والأصعدة، مؤكدًا على أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات تخصصهم، سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

وأكد الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، على أهمية الدعم الذى قدمه مجلس أمناء الجامعة لنجاح الجامعة فى تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المُنافسة فى سوق العمل، مشيرًا إلى أن صاحب رؤية وخبرات كبيرة، لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية والبحثية والأكاديمية فى مصر، فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية لتطوير التعليم.

وقدم السفير جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور على تخرج أبنائهم من جامعة نيو جيزة التى تُقدم برامج دراسية مُتميزة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى الخريجين لدعم النهضة الشاملة التى تتبناها الدولة، مطالبًا الخريجين بالاستمتاع بلحظات تخرجهم والاستمرار فى تحقيق النجاح والتفوق.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر، والدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، وعُمداء الكليات ولفيف من الشخصيات العامة.

وشاهد الحضور عدة فيديوهات حول الفعاليات والأنشطة التى شارك فيها الطلاب طوال فترة دراستهم الجامعية، فى نهاية الحفل، قدم الوزير شهادات التقدير للطلاب المُتفوقين.