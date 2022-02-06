الكاميرون ثالث أفريقيا بعد الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح

حقق منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهت 90 دقيقة بالتعادل بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت لتحديد المركز الثالث في البطولة التي تقام على الأراضى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.

بوركينا فاسو ضد الكاميرون

وجاء الهدف الأول لبوركينا فاسو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء عبر اللاعب ستيف ياجو من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء داخل المرمى.

وفي الدقيقة 43 سجل منتخب بوركينا فاسو الهدف الثاني ، بعد خطأ فادح من حارس منتخب الكاميرون آندريه أونانا الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، اضاف منتخب بوركينا فاسو الهدف الثالث في الدقيقة 49 عبر اللاعب جبريل أوتارا، قبل أن يقلص ستيفاني باهوكين الفارق للأسود في الدقيقة 71 إلى 3-1.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون عبر قائد منتخب الكاميرون الهداف البديل فينسينت أبو بكر في الدقيقة 85 من عمر المباراة، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 87.