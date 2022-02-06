علي معلول: «الأهلي فاز بشخصية نادي القرن»

تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية على قناة "الأهلي": "، الفريق واجه تحديات صعبة، ولكن فزنا بشخصية وروح الأهلي نادي القرن في أفريقيا".

وأكمل: " تلك الشخصية قادت اللاعبين كالعادة لتحقيق الانتصار على مونتيري، والصعود إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم".

الأهلي ضد مونتيري

وأضاف: "سقطت داخل الملعب بعد نهاية المباراة، ودخل الجهاز الطبي للإطئنان عليا ومن أجل إسعافي بسبب أنني شعرت بدوخة شديدة".

وأختتم قائلاً: "على ما يبدو أنني مازالت متأثرًا ببعض المضاعفات التي يسببها الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أنا بخير ولا يوجد شئ مقلق”.

وضرب الأهلي موعداً مع بالميراس البرازيلي، لمقابلته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للاندية.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" : "نلعب بدون 11 لاعب غائب، ولكننا قدمنا مباراة قوية في ظروف المتاح".

وأضاف: "خرجت قبل المبارة من الحجر الصحي بعد سلبية المسحة التي أجريتها، بغض النظر عن الظروف والأعذار علينا أن نفوز دائمًا، وهذا هو ما حدث".

وأكمل: "نحن صححنا مع حدث مع مونتيري، بعدما خسرنا مبارتين في كأس الرابطة المصرية، الفترة الماضية".

وأختتم قائلاً: "لقد أثبتنا أننا نستحق في الوصول إلى نصف النهائي، والأن سنقابل بالميراس ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكن لا نخشى مواجهة أي فريق مهما كان أسمه".

الأهلي يحقق الفوز على مونتيري بقذيفة محمد هاني

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

الأهلي يتقدم ويشعل المباراة..

محمد هاني يتابع الكرة بتسديدة قوية في شباك مونتيري #الأهلي_مونتيري #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/c9DYdZDZRx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2022

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.