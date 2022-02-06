/677569/نشوى-الشريف-كيان-التنسيقية-يذكر-أسمه-في-الخير-فقط-وأمامنا-الكثير-لتحقيقه

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن تنسيقية الأحزاب، تعد أول منصة حوارية شبابية استطاعت أن تجمع جميع الأطياف السياسية على منصة حوارية واحدة، مشيرة الى أنه منذ 3 سنوات تم إطلاق التنسيقية وأنها استطاعت خلال الثلاث سنوات أن تكون عابرة للدول، وحرص من بعض الأحزاب فى دول أخرى أن تعمل على تطبيقها.

دوت الخليج وتابعت خلال ادارتها صالون التنسيقية النقاشي :" الكيان تم عمله بايادي مصرية، وله محبيه من الجميع.. وداخل التنسيقية هتقابل اخواتك وزمايلك وناس خايفة على الوطن من خلال عمل وجهد دؤوب كل هدفه تحقيق المصلحة العليا للوطن وليس المصالح الشخصية. نشوى الشريف: كيان التنسيقية يذكر أسمه في الخير فقط وأمامنا الكثير لتحقيقه ونوهت:" أسم كيان تنسيقية شباب الاحزاب بيرن في الخير وبس.. لسه قدامنا كتير ولنا اراء طموحة".

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