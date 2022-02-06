/677570/ربنا-يصبر-أهلك-محمد-هنيدي-ينعي-الطفل-ريان

وقع خبر وفاة الطفل المغربي ريان كالصاعقة على العالم أجمع، وسيطرت حالة كبيرة من الحزن بعد الفرحة بخروجه بدقائق، أعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل المغربي ريان، وذلك بعد المحاولة لمدة تقرب من 6 أيام لإنقاذه من البئر، ونعاه الكثير من الفنانين ببالغ الحز والآسى من أبرزهم الفنان محمد هنيدي.

دوت الخليج يرصد لكم نعي الفنان محمد هنيدي للطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد إنقاذه بدقائق من البئر.

الفنان محمد هنيدي ينعي الطفل ريان

نعى الفنان محمد هنيدي الطفل المغربي ريان الذي رحل عن عالمنا بعد إنقاذه من البئر بدقائق، حيث نشر له صورة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:”البقاء لله ... ربنا يرحمك يارب .. المعاناة اللي عشتها اخر ايام كانت رهيبة .. البقاء لله البقاء لله البقاء لله ربنا يصبر اهلك”.

أبطال فيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي

ومن جانب آخر، كان أخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو فيلم الإنس والنمس، وكان الفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.

من جانبه، يُعرف الفنان محمد هنيدي بمتابعته الجيدة لكل مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، خاصة التي يشارك فيها المنتخب المصري عن غيره من منتخبات العالم، ويقدم تعليق على المبارة من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بطريقته الخاصة.

محمد هنيدي عن بداية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني

بدأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي تعليقاته على مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الكاميروني اليوم 3 فبراير ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية، بنشره لصورة مركبة لكحم المباراة وعلق عليها:" الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلًا في حرب .. ومابيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسة عايش".

وعلق الفنان محمد هنيدي بسخرية عن بعض الإنذارات التي يعطيها حكم مبارات مصر والكاميرون للاعبين طوال الوقت، وكتب:" النني إنذار عشان مش قاصص ضوافره وممكن يخربش الاعيبه".

وبعدها علق هنيدي على الإنذارت بالترد الكثيرة التي يعطيها حكم المباراة للاعبي المنتخب الوطني المصري، ونشر صورة له وكتب ساخرًا:" متبصلهوش لحسن يطردك".

محمد هنيدي بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني

واحتفل محمد هنيدي مثل الكثير من الفنانين والمصرين على مواقع التواصل الإجتماعي بفوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني في المباراة قبل الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، كتب تغريدة من خلال حسابه ارسمي على موقع تويتر، وهنأ المنتخب المصري بالفوز وأشاد بأداء أبو جبل حارس المرمى المصري، وكتب:" مبروك لمصر ... مبروك لمصر ... الحمد لله الحمد لله .. ابو جبل"، وأعاد اسم أبو جبل عدد من المرات للتأكيد على أنه سبب أساسي في فوز المنتخب الوطني في مباراة اليوم.