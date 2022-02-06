«طير الجنة».. ماجد الكدواني ينعي الطفل المغربي ريان بكلمات مؤثرة

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وقع خبر وفاة الطفل المغربي ريان كالصاعقة على العالم أجمع، وسيطرت حالة كبيرة من الحزن بعد الفرحة بخروجه بدقائق، أعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل المغربي ريان، وذلك بعد المحاولة لمدة تقرب من 6 أيام لإنقاذه من البئر، ونعاه الكثير من الفنانين ببالغ الحز والآسى ومنهم الفنان ماجد الكدواني.

دوت الخليج يرصد لكم نعي الفنان ماجد الكدواني للطفل المغربي ريان، الذي توفى بعد خروجه بدقائق من البئر بعد محاولات 6 أيام لإنقاذ حياته.

ماجد الكدواني ينعي الطفل ريان

نشر الفنان ماجد الكدواني عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للطفل ريان المغربي، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:” الله يرحم ريان طير من طيور الجنة”.

آخر أعمال ماجد الكدواني

وفي جانب آخر، نجح فيلم «برا المنهج» الذي يخوض بطولته الفنان ماجد الكدواني، في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.

إخناتون

يعد إخناتون أول من نادى بالتوحيد في مصر الفرعونية ودعا إلى عبادة إله أطلق عليه اسم "اتون"، وقدمه عمرو سلامة في برا المنهج وفي مشاهد مبهرة ذات ألوان رائعة، قدم صورة مختلفة عن إخناتون المحب لزوجته نفرتيتي والذي كان يبحث عن إقامة دولة عظيمة ذات شأن.

صلاح الدين

أما عن صلح الدين فقررعمرو سلامة قرر تناوله بالشكل الحقيقي كرجل يمتلك مواصفات جسدية غير مبهرة، حيث يظهر صلاح الدين بشكل مختلف، المثير أن بعض المصادر التاريخية أشارت إلى أن صلاح الدين كان يعاني من المرض في الفترة التي واجه فيها الصليبيين وحرر القدس، بالإضافة إلى وجود مشكلة في عينه اليمنى، كما أن أحد الشعراء في زمنه قد وصفه بالأعرج ما دفع صلاح الدين إلى نفيه للهند.

محمد علي وعمر مكرم

ويعد محمد علي هو منشئ مصر الحديثة واختاره الشعب المصري ليكون والياً عليه، وهي القصة المتداولة في الكتب الدراسية، ولكن أبرزها عمرو سلامة بشكل مختلف فألقى الضوء على كيفية وصوله لحكم مصر من خلال خداع الرجل الوطني عمر مكرم ونفيه خارج القاهرة ليصبح هو الحاكم الوحيد.