«تجربة التنسيقية بين الماضي والحاضر والمستقبل»..ناجي الشهابي: الكيان امتداد طبيعي لمنظمة الشباب.. نائب محافظ الجيزة: نجحت وأعادت الأمور لنصابها.. ومطر: وحدنا الأحزاب السياسية.. والشريف: عبرت الحدود

/677576/تجربة-التنسيقية-بين-الماضي-والحاضر-والمستقبلناجي-الشهابي-الكيان امتداد-طبيعي-لمنظمة-الشباب-نائب-محافظ-الجيزة-نجحت-وأعادت-الأمور-لنصابها-ومطر-وحدنا-الأحزاب-السياسية-والشريف-عبرت-الحدود

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً منذ قليل، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

دوت الخليج

كما استعرض الصالون الذي المذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

وناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

ناجي الشهابي: تنسيقية شباب الأحزاب امتداد طبيعي لمنظمة الشباب

وقال النائب السابق ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعطت أمل واسع للشباب المصرى فى أن يكون متواجد بالحياة البرلمانية والسلطة التنفيذية،وأن يكون كادر سياسى مؤهل للعمل الحقيقى بدولاب الحكومة، بعد أن كانت الحكومات الماضية مقتصرة على التكنوقراط، ومن ثم أصبحن أمام نواب البرلمان المؤهلين سياسيا والتنفيذين المؤهلين سياسيا أيضا.

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كانت تجربة لابد منها، حيث ان مصر عاشت هذه التجربة في سبعينات القرن الماضي، من خلال منظمة الشباب والذي تخرح منها سياسيين ومفكرين عظماء.

ونوه ان تجارب الاحزاب السيساية كانت قاصرة، موضحا ان الاجتهادات التي كانت موجودة لم تاخذ مفهوم تأسيسي للشباب، لافتا إلى ان منظمة الشباب قدمت حينها سياسيين كبار مثل مفيد شباب وعلي هلال وأخرين، وهؤلاء تخرج من تحت ايديهم عشرات السياسيين والذين كانو عصب الحياة السياسيية بعد ذلك.

ونوه ناجي الشهابي ان الكيان يعد الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود اطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة.

لفت غلى اهمبة أن يكون هناك كيان واحد يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية.

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن تنسيقية شباب الاحزاب كيان شعاره سياسة بمفهوم جديد، وذلك من خلال اراءه المتنوعه، مشيرا إلى أن كيان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عمل على تاهيل وتدريب شباب الوطن، حتى يكونوا قادرين على القيادة والادارة ، كما جعلت الشباب يتنافس من اجل مصر، مضيفا:" مصلحة الحزب داخل تنسقية شباب الاحزاب رقم اتنين والوطن رقم واحد".

ونوه ناجي الشهابي رئيس حزب إرادة جيل ان منظمة الشباب أخرجت سياسيين انتشرو في الحياة السياسية العامة، ولكن لم يكن لديهم رؤية القائد التنفيذي، حيث ان الأصل في الديموقراطية أن يكون التنفيذي سياسي وهو ما لم تسستطع المنظمة عمله، ونجحت التنسيقية في القيام بهذا الامر بنجاح.

رئيس حزب الجيل: تنسيقية الاحزاب أخرجت كوادر لديهم رؤية القادة السياسيين التنفيذيين

ونوه رئيس حزب الجيل ان تنسيقية الشباب هي الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود اطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة، منوها إلى اهمبة أن يكون هناك كيان واحد يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية. وتابع ناجي الشهالي ان تنسيقية شباب لاحزاب حركت المياه الراكدة، واعطت الامل للشباب في ان يكون نائب عم الامة.

إبراهيم الشهابي: النظام الحزبي واجه تحديات قبل وجود التنسيقية.. والكيان نجح في توحيد الآراء

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية شهدت مرحلة التأسيسي والتي سعت فيها إلى الابتعاد عن السلبيات التي شابت الأنظمة القديمة.

وتابع ابراهيم الشهابي أن الدولة سعت ايضا في عمل نظام سياسي متماسك ضد فتنة الطائفية، وبالتالي استجابت التنسيقية لهذا التحدي الرئيسيي والذي كان يتمثل في سؤال :" هل نستطيع ان ننشيء حالة من الحوار في ظل النزاع بين القوى السياسية وعدم التوافق فيما بينهم ؟.

وأكمل الشهابي ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جاءت عبارة عن نسيج متكامل لجيل كامل واجه الفوضى واستعاد مرجعيته وهويته من اجل التحديث والتطوير، مشيرا إلى ان التنسيقية كانت رافضة للمشهد العام قبل 30 يوينو، وذلك بسبب ما وصلت له البلاد من حالة التشرزم السياسي وانعدام التعايش بين التيارات السياسية.

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن حالة التشرذم السياسي التي شهدتهاالدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير جاءت انعكاسا لحالة الفوضى السياسية وعدم قدرة النظام على ادارة خلافاته من الداخل.

واشار الشهابي أن التنسيقية نجحت في تمثيل كافة التيارات وتخطي الخلاف الايدولوجي، حيث مواجهة عدد من التحديات التي قابلت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية حيث العمل على كيفية التغلب عليها.

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .

محمد تيسير مطر: نادي المدربين بتنسيقية الشباب قدم كوادر شبابية قيادية

قال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن نادي المدربين في التنسيقية قام بعمل تدريب جيد لنواب الكيان وساهم في خروج كوادر شبابية قادرة على القيادة، موضحا أنه تم استعدعاء نواب من التنسيقية من المجلس السابق وكان أحدهم الراحل احمد زيدان من أجل نقل خبراتهم للنواب الجدد، بشان كيفية العمل واقامة الخدمات في الدوائر.

وأوضح مطر أنه تمت الاستفادة من هذه الخطوات بشان التدريب سواء من النواب أو من الجهات التنفيذية من نواب المحافظين، وهو ما كان له دور كبير ان يكون هناك عمل جاد من قبل نواب التنسيقية بالمجلس وأن يلمس جهودها الشارع المصري.

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وتابع :" احنا في التنسيقية متوزعين على لجان المجلس النوعية ونقوم بتمثيل قوي داخل المجلس، حيث ان اللجان النوعية يكون بها منافشات تخصصية، اما الجلسات العامة يكون لدينا كلمات قوية ومقترحات قوية .. فالتدريبات التي حدثت قبل دور الانعقاد كان لها دور كبير في هذا العمل".

النائبة نشوى الشريف بـ«صالون التنسيقية»:تجربة الكيان أصبحت عابرة للحدود

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن تنسيقية الأحزاب أول منصة حوارية شبابية استطاعت أن تجمع جميع الأطياف السياسية على منصة حوارية واحدة، مشيرة الى أنه منذ 3 سنوات تم إطلاق التنسيقية وأنها استطاعت خلال الثلاث سنوات أن تكون عابرة للدول، وحرص من بعض الأحزاب فى دول أخرى أن تعمل على تطبيقها.