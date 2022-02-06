أهم الشروط اللازمة للحصول على وحدات سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وطريقة التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بالإعلان عن بدء الحجز في المشروعات القومية الثلاثة سكن مصر ودار مصر وجنة، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع البنك المركزي للتمويل العقاري، وصندوق الإسكان الإجتماعي، بفائدة 3% و8 % متناقصة.

يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق الإجتماعي للتنمية https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق .

أهم الشروط اللازمة للحصول على شقة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين.

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

يحق للصندوق أو/ و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

أماكن تواجد مشاريع الإسكان الثلاثة سكن مصر ودار مصر وجنة