«وداعًا طفل الإنسانية».. نجوم الفن ينعون ببالغ الحزن الطفل ريان

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خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة للعالم أجمع، حيث توفي الطفل المغربي ريان بعد إنقاذه من البئر بدقائق، ومن الجدير بالذكر أن الطفل ظل في البئر ما يقرب من 6 أيام وسط محاولات قوات الإنقاذ من إخراجه من البئر العميق الذي سقط فيه، ونعاه مشاهير الفن منهم: محمد صبحي – محمد هنيدي – ماجد الكدواني وغيرهم من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم نعي نجوم الفن للطفل المغربي ريان الذي توفي بعد إنقاذه من البئر بدقائق معدودة.

ماجد الكدواني ينعي الطفل ريان

نشر الفنان ماجد الكدواني عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة للطفل ريان المغربي، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:” الله يرحم ريان طير من طيور الجنة”.

الفنان محمد هنيدي ينعي الطفل ريان

نعى الفنان محمد هنيدي الطفل المغربي ريان الذي رحل عن عالمنا بعد إنقاذه من البئر بدقائق، حيث نشر له صورة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:”البقاء لله ... ربنا يرحمك يارب .. المعاناة اللي عشتها اخر ايام كانت رهيبة .. البقاء لله البقاء لله البقاء لله ربنا يصبر اهلك”.

محمد صبحي ينعي الطفل ريان

نشر الفنان محمد صبحي صورة الطفل ريان الراحل عن عالمنا، الذي توفي بعد خروجه من البئر بعدة دقائق، ونعاه ببالغ الحزن والآسى قائلًا:”تم انقاذ الطفل ريان !! .. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي …إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون توفي الطفل ريان في الجنة ونعيمها! عزائي لأهله وللشعب المغربي الشقيق”.

الفنان عمرو وهبة ينعي الطفل ريان

نشر الفنان عمرو وهبة صورة للطفل ريان الراحل، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ونعاه بكلمات مؤثرة قائلًا: “أنا مش بتأثر ولا بكتئب بسهوله ولو حصل محدش بيعرف الا فى اى حاجه ليها علاقه بألم أو تعب يحصل لطفل وزاد الموضوع بعد ماربنا رزقنى بأطفال و كون ان ريان طفل فى السن ده اللى هو سن ابنى بالظبط كان مخلينى طول الوقت بفكر فيه وفى اهله وعايز ادخل اقعد معاه اطمنه … ربنا يعوضه فى الجنه عن كل لحظه صعبه عاشها”.

دنيا سمير غانم تنعي الطفل الراحل ريان

نشرت الفنانة دنيا سمير غان صورة للطفل المتوفي ريان، ونعته بكلمات مؤثرة قائلة:”إنا لله و إنا إليه راجعون، يا رب صبر أمه و أبوه، لا حول ولا قوة الا بالله #ريان”.

وفاة الطفل المغربي ريان

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

ونجحت جهود انتشال الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي، و قد سقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما “أنقذوا ريان”، و”قلوبنا مع ريان” منصات التواصل الاجتماعي.