طارق السيد: مباراة السنغال تتويج لمجهود منتخب مصر طوال البطولة

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تحدث طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق، حول مباراة الفراعنة اليوم أمام السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "مباراة السنغال تتويج لمجهود منتخب مصر طوال بطولة أمم إفريقيا".

وأكمل: " لاعبي منتخب مصر خاضوا مباريات قوية وقدموا مستوى مميز خاصة بالمباريات الثلاثة الأخيرة، ولقاء اغلنهائي تتويج لمجهودنا بحصد اللقب الثامن في تاريخنا".

وأضاف: "توقعت تألق أحمد فتوح منذ أن كان عمره 15 عاماً والزمالك تعاقد معه مقابل 20 ألف جنيه".

وزاد: " أحمد فتوح من نجوم منتخب مصر خلال البطولة فهو لعب على أفضل اللاعبين في العالم، ونجح في إيقاف خطورتهم، بل وتفوق عليهم، وكان مفتاح لعب مهم لمنتخب مصر".

محمد صلاح عن مباراة السنغال: «الفوز أو الموت»

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر، قبل مباراة الفراعنة أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: "جميع اللاعبين مستعدين ذهنيا وبدنيا، للفوز من أجل حصد اللقب الثامن لنا".

وأضاف: " تحدثت مع ماني وبالتأكيد سنعود كزملاء معاً إلى ليفربول بعد النهائي، أي كان من سيحصد اللقب الغالي".

مصر ضد السنغال

وزاد: "عام 2017 غاب التوفيق عن منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا وإن شاء الله يحالفنا التوفيق هذه المرة، ونتوج بالكأس".

وأكمل: "مباراة السنغال غداً مسألة فوز أو موت، هدفنا تحقيق الانتصار من إجل إضافة نجمة جديدة لبلدنا".

واختتم قائلاً: "جميع اللاعبين نسيو التعب للفوز بالبطولة، أود أن أشكر الفريق الطبي على العمل الرائع في إعداد اللاعبين".

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة الغد فى نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا.

التقي المنتخبين في 13 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 4 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد نظيرة السنغال عبر قنوات وتذاع المباراة على بي إن سبورتس ماكس 1.

ويسعي منتخب مصر لحصد اللقب غداً من نظيرةالسنغالي، في ظل سلسلة الأنتصارات التي حققها المنتخب الوطني طوال البطولة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.