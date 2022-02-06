شيخ الأزهر ينعى الطفل ريان ويتقدم بالعزاء لوالديه

جدة - نرمين السيد - وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدى "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون". وأعلن الديوان الملكى المغربى وفاة الطفل ريان، بعد نحو 5 أيام من سقوط فى البئر السحيقة، حيث نجحت قوات الإنقاذ المغربية فى انتشاله بعد أكثر من 95 ساعة من الحفر والتنقيب.

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