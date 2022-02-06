«إنشاء مدارس وشبكات صرف صحي..ومؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة»..30 اقتراح على طاولة البرلمان..الأربعاء المقبل

/677505/إنشاء-مدارس-وشبكات-صرف-صحيومؤسسة-تضم-ذوى-الاحتياجات-الخاصة30-اقتراح-على-طاولة-البرلمانالأربعاء-المقبل

تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. العضوين/ عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن بناء مجمع مدارس، ومدرسة رسمية متميزة للغات في قليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية. 2. العضو / محمد حمدى دسوقى ، بشأن بناء مدرسة بقرية بنى غالب- مركز أسيوط على أرض أملاك دولة بجوار الوحدة الصحية- محافظة أسيوط. 3. العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي على أرض مصنع السجاد بقرية درنكة - مركز أسيوط- محافظة أسيوط. 4. العضو / عبد المنعم على عبد المنعم، بشأن اتخاذ التدابير الشاملة والمتعددة المستويات للوقاية من الاصابة بعدوي فيروس كورونا بتحوراته المختلفة بين الطلاب والمعلمين. 5. العضو/ عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لإدارة أبو تشت التعليمية- محافظة قنا. 6. العضو/ علاء سليمان، بشأن إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية الشغبة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. 7. العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن توصيل الصرف الصحي للمنازل وجميع المناطق المحرومة بمدينة القصير- محافظة البحر الأحمر. 8. العضو/ أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد محطة المياه المسماة (محطة الترشيح البطئ) الموجودة بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية. 9. العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء شبكة صرف صحي لقريتى ميت زنقر القديمة، الخلوة بديسط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 10. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن أعمال تدبيش حماية النيل وعمل الأرصفة اللازمة لحماية حرف نهر النيل من الإنهيار فى بعض المناطق بمركز دار السلام – محافظة سوهاج. 11. العضو/ أحمد عبد الحكيم، بشأن تغطية مصرف نمرة (5) الشرقى بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية. 12. العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا- محافظة الأقصر. 13. العضو/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها فى كل المحافظات. 14. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومى الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص. 15. العضو/ علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط. 16. العضو/ زكريا حسان، بشأن تركيب الانترلوك فى طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج. 17. العضو / ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية. 18. العضو/ عيد حماد، بشأن رصف شارع عمر بن عبد العزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات – محافظة القاهرة. 19. العضو/ محمود قاسم، بشأن إنشاء سوق بديل للسوق الذي كان قائمًا على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصل – محافظة الإسكندرية. 20. العضو / سميرة الجزار، بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين. 21. العضو/ سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة نحو 100 كم لمدينة سانت كاترين من مدخل وادي فيران – محافظة جنوب سيناء. 22. العضو/ آية مدنى، بشأن ازدواج طريق الخارجة – الداخلة – محافظة الوادى الجديد. 23. العضو/ إلهامى البارودى، بشأن إنشاء كوبري سيارات بمنطقة المخمس بمدينة جرجا – محافظة سوهاج. 24. العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى (الروضه، ميت زنقر، المنيل) – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 25. العضو/ رانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية. 26. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير الوحدة الصحية وإنشاء وحدة إسعاف بقرية بنى غالب- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. 27. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء معهد التمريض نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية وعامين بجامعة أسيوط بين كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان. 28. العضو/ علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية درنكة- محافظة أسيوط. 29. العضو/ جمال الشورى، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمحافظة مطروح. 30. العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مبنى بمستشفى طيبة التخصصي لإقامة الأطباء والممرضين والممرضات المغتربين والمغتربات- مركز أسنا- محافظة الأقصر.

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