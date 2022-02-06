مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد نظيرة السنغال في نهائي أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

يخوض فريق الهلال السعودي ضد فريق الجزيرة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC7 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسياضد فريق ريال سوسييداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق برشلونة مباراته ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق ريال مدريد مباراته ضد غرناطة ، والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض يوفنتوس ضد فريق هيلاس فيرونا في تمام الساعة 9:45 مساءَ.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة فريق ليل ضد نظيرة باريس سان جيرمان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول كارديف سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2 ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق نوتينجهام فورست ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر beIN Sports 1 HD Premium

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

دأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بقوة، وهدد مرمى الكاميرون في ظل عدم الإعتماد على اللاعبين الأساسيين، لتكون الأفضلية للمنتخب البوركنابي.

ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق ستيف ياجو في الدقيقة 24، ثم غالطت الكرة الحارس أونانا في الدقيقة 43، وأحرز جبريل أوتارا الهدف الثالث بالدقيقة 49.

الكاميرون ضد بوركينا فاسو

ثم بعد ذلك يدخل أبو بكر وإيكامكبي للكاميرون ويصنعوا الفارق، ويسجل الفريق 3 أهداف عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 72، وهدفين متتاليين من فينسنت أبو بكر في الدقائق 85 و88.

لتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، وتحسمها الكاميرون وتفوز باللقاء بنتيجة 5/3 وتتوج بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.