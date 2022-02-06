حياة كريمة.. وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروعات تنموية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، اليوم الأحد، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الوادى الجديد فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ويعد المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حلم الجمهورية الجديدة الذى أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري. ويستهدف مشروع "حياة كريمة"، تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم.

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