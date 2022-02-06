عاجل- مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان: مصاب عكس تضامنا إنسانيا عالميا

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوى الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية فى محاولات إنقاذه.





وأكدت مصر، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمغرب الشقيق فى هذا المُصاب الأليم، الذى عكس تضامنًا إنسانيًا عالميًا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.

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