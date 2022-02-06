القوى العاملة: تعيين 63 شابا فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.





وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه. تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة. وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.

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