تسليم كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، تسليم فرع الجمعية بالشرقية 4000 كرتونة مواد غذائية وتوزيعها كدفعة أولى على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.





وأشاد محافظ الشرقية بجهود المجتمع المدنى ومنها جمعية الأورمان فى تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ المشروعات المتناهية الصغر وتوزيع المساعدات العينية والموسمية على الأسر الأولى بالرعاية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

وقال شعبان، فى بيان اليوم، إن محافظة الشرقية أول محافظة تتسلم الدفعة الأولى من المواد الغذائية "كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأيتام وذوى الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ومحدودى الدخل، من خلال التنسيق وقاعدة البيانات المشتركة بين فرع الجمعية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الصغيرة المنتشرة فى الشرقية، مشيدا بالتعاون البناء بين الجمعية والمحافظة التى تذلل كافة العقبات أمام عمل الجمعية.

وأوضح شعبان أن الجمعية تقوم بتجهيز وتعبئة وتوزيع عدد 250 ألف كرتونة موزعة على فئتين، الفئة الأولى منها تزن 20 كيلو جرام تحتوى على " 5 كيلو أرز، و4 كيلو معكرونة، و5 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، و1 كيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلوجرام، و¼ كيلو شاى، وعلبة صلصة 380 جرام "، أما الفئة الثانية منها سوف تزن 15 كيلو جرام تحتوى على "3 كيلو أرز، 3 كيلو معكرونة، 2 كيلو سكر، 1 كيلو عدس، 1 كيلو فول، كيلو بلح، علبة سمن من 1.500 كيلو جرام، ¼ كيلو شاى، وعلبة صلصة 380 جرام"، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات فى الكراتين هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يومًا فى رمضان، ووفقا لعدد أفراد كل أسرة.

وأضاف شعبان أن عملية التوزيع ستبدأ الأسبوع القادم فى محافظة الشرقية تحت رعاية المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن الجمعية قررت تنفيذ خطة التوزيع بتوقيتات محددة لتيسير المتابعة على غرفة العمليات الرئيسية التى شكلتها الجمعية لضبط عملية التوزيع، لا سيما أن الجمعية تستهدف هذا العام توسيع دائرة الأسر المستفيدة "الأولى بالرعاية " من المساعدات.

ومن جهته، أوضح سيد رجب، مدير فرع الأورمان بالشرقية، أن الجمعية تعتمد فى عملية التوزيع على الجمعيات الأهلية الصغيرة التابعة لوزارة التضامن والإدارات التابعة لها المنتشرة فى أنحاء المحافظة حيث تشرف المديرية على قاعدة البيانات المتاحة والتى تعتمدها إلى جانب الإشراف الفعلى لها على عملية التوزيع.

الجدير بالذكر أن مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، كان قد أعلن فى وقت سابق عن تعاقد الجمعية واستلامها والبدء فى تجهيز5000 طن من المواد الغذائية استعدادا لتوزيعها على 250 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية.