وزير الخارجية يُشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير...

في مستهل اليوم الثاني من الدورة الـ ٣٥ لقمة الاتحاد الإفريقي شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ.

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