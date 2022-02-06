وزير القوى العاملة: تعيين 63 شاباً واستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

/677590/وزير-القوى-العاملة-تعيين-63-شابا-واستخراج-450-شهادة-قياس-مستوى-المهارة-بكفر-الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.

دوت الخليج

وأكد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه .

تعيين 63 شاباً واستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة .

و في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

هذا وقام وزير القوي العاملة محمد سعفان، أمس السبت، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.، وأشاد الوزير، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

القوي العاملة بشرم الشيخ

وسلم الوزير والمحافظ 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالمتحف والمسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

وتبادل الوزير ، والمحافظ الدروع ، حيث أهدى "سعفان" درع لـ "فودة" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع إلى سعفان تقديرًا له على جهده الجهيد فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية ورعايته للعمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية.