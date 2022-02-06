/677587/موتني-خمسين-مرة-من-الألم--منى-عبد-الغني-تعلن-تعافيها-من-أوميكرون

أعلنت الإعلامية المصرية والفنانة منى عبد الغني تعافيها من متحور أوميكرون، الذي أُصيبت به من فترة قصيرة، مؤكدة على مدى صعوبة آلامه.

دوت الخليج يرصد تعافي الإعلامية منى عبد الغني من أوميكرون.

منى عبد الغني تعلن تعافيها من أوميكرون

نشرت عبد الغني مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، طمأنت من خلاله جمهورها قائلة: "الحمد لله الذي عفاني وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا.. الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم.. أنا مشفتش كده. كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب".

وتابعت: "بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي.. فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش.. هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم خمسين مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم".

وكانت أُصيبت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن خضعت لمسحة طبية وثبُت سلبية نتيجتها.

منى عبد الغني تعلن إصابتها بأوميكرون

وأعلنت عبد الغني إصابتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون".

منى عبد الغني تكشف تطورات حالتها الصحية

وتابعت مطمئنة الجمهور على حالتها الصحية قائلة: "لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء، خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير".

منى عبد الغني تتألق في «الستات مبيعرفوش يكدبوا»

على الصعيد الآخر، تقدم منى عبد الغني برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة «CBC» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

آخر أعمال منى عبد الغني الفنية

وكانت آخر أعمال منى عبد الغني الفنية المسلسل الإذاعي «حزام ناشف» مع الفنان محمد هنيدي، في الماراثون الرمضان 2021.

أزمة نجل منى عبد الغني وشقيق هيثم أحمد زكي

و في تطور سريع ومفاجئ لأزمة كريم، نجل الفنانة منى عبد الغنى، ورامى بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي،ووريثه الوحيد، انتقل النزاع من حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا إلى الإطار القانوني، حيث تلقى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغاَ رسميا من قبل الدكتور علاء عابد المحامي، يتهم بلال عبد الغنى المحامى، بالسب والقذف والتشهير بموكله كريم، نجل الفنانة منى عبد الغنى، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكى.

وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها؛ لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".